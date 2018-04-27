Gülün anavatanında erken hasat

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da havanın da iyi gitmesiyle yeni sezon hasadı erken başladı. Isparta ve ülke ekonomisinde önemli rol oynayan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan gül için yeni sezon açıldı. Sektörde önemli bir konuma gelen Isparta, gül üretimi ve ihracatı dışında artık gül turizmiyle de ekonomiye katkı sunmak istiyor. - "Gül denince Isparta, Isparta denince gül" Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gül denildiğinde Isparta, Isparta denildiğinde de gülün akla geldiğini söyledi. Bu sezon havaların iyi geçmesinden dolayı gül hasadının erken başladığını ifade eden Günaydın, Türkiye'de gül üretiminin yaklaşık yüzde 82'sinin Isparta ve ilçelerinde gerçekleştiğini belirtti. Vali Günaydın, şöyle konuştu: "Bu çok önemli bir rakam. İlimiz gül yağı üretiminde de birinci sırada. Bu bizim için çok önemli bir ekonomik değer. 2016 yılında gül ve gül ürünlerinden toplam 36 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişiz. 2017 yılında bu ihracatımızı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artırarak 43 milyon dolara çıkarmışız. Artık ilimizde gül ve ürünlerinden para kazanmıyoruz. Gülü çiftçimiz sadece ekonomik değer olarak değerlendirmiyor. Aynı zamanda bahçelerimiz turizm amaçlı kullanılmaya da başlandı ve önemli rakamlarda yerli ve yabancı turist ilimize, ilçelerimize, köylerimize gelerek gül tarlalarında gül topluyor. Bu gül toplama sırasında hem üreticimiz kazanıyor hem de o bölgede esnaflık ve ticaret yapan vatandaşlarımız kazanıyor."

Geçen yıl 250 bin kişinin gül turizmi için Isparta'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Günaydın, "Bu sene bu rakamı 500-600 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakama ulaştığımızda gerek üreticimiz gerekse de esnafımız önemli bir şekilde kazanç sağlamış olacak. Amacımız sadece gülü ekonomik olarak değerlendirmek değil, turizm amaçlı da değerlendirip sezonu da uzatmak için gerekli çalışmaları yapmak." dedi. Günaydın, Isparta'nın tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi konusunda da son derece elverişli bir iklime sahip olduğunu dile getirerek gül ve lavanta üretiminde ciddi bir gelişme olduğuna işaret etti. Gül üretimini artırmak ve gül turizminde daha ileri noktalara gitmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğini anlatan Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle gül bahçelerinin olduğu köylere ulaşım noktasında yollarımızın birçoğunu sıcak asfaltla kapladık. Bunun yanında yeme-içme faaliyetleri ve diğer alanlarda yatırımcılarımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bu destekler de ilimizde gülün turizm anlamında da önemli bir gelir kaynağı olmasına vesile oluyor."

Herkesin Isparta'ya gelip gül toplama faaliyetiyle tanışmasını istediğini aktaran Günaydın, ziyaretçilerin gül topladıkları zaman çok büyük keyif alacaklarını düşündüğünü vurguladı. Gül için tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini ve festivaller gerçekleştirdiklerini bildiren Günaydın, şunları söyledi: "Bu yıl 11-15 Mayıs tarihleri arasında önemli bir gül festivalini gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivale de yurt dışından, özellikle Uzakdoğu'dan 20'ye yakın gazeteciyi davet ettik. Uzakdoğu'dan gelen turist sayısını artırmak için de bu faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu festivallerin bize katısı ve faydası olacak. Bu nedenle bu yıl düzenleyeceğimiz gül festivaline de vatandaşlarımızı bekliyoruz." - Hasatta en erken zaman Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik ise normal şartlarda mayıs ayında gül hasadının başladığını ancak havaların iyi gitmesinden dolayı bu sene hasada erken başlandığını dile getirdi. Hasadın başlamasının sektörün lehine bir durum olduğunu vurgulayan Çelik, bu sezon gül rekoltesinde artış olacağını ifade etti.