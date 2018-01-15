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Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 08:52 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Korkusuz yazarı Can Ataklı bugünkü köşesinde, köy kahvesinde bir sohbette denk geldiği olaydan bahsetti. Ataklı, Abdullah Gül-Erdoğan gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ataklı bir köy kahvesinde asılı olan Abdullah Gül'ün fotoğrafının, son olaylar sonrası kaldırıldığını anlattı.

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Kahve sahibinin gelen her ünlüyle fotoğraf çektirdiğini ve duvarlara astığını belirten Ataklı, "sıkı bir reisçi"olan kahvenin sahibinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le olan fotoğrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geriliminden sonra kaldırdığını ifade etti.

Ataklı, kahvecinin, Gül'le olan fotoğrafı için "Yahu, iki gündür fotoğrafı görenler, bunun şu sıralar sakıncalı olacağını söylüyorlar ben de ne yapacağım bilemedim, işte fotoğraf burada duruyor" dediğini ifade ederken, "Bizim mahallemizin kahvesinde espri olarak yaşadığımız aslında şu anda Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten yaşanıyor" diye belirtti.

Ataklı, "Gül geçenlerde Kayseri'de bir cenazeye katıldı. O var diye devlet erkanından ve AKP teşkilatlarından bir kişi yanına yaklaşamadı hatta çoğu cenazeye bile gelmedi. Böyledir bizde siyaset işte" dedi.

Ataklı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Hafta içinde işler bitmiş akşamüzeri Beylerbeyi'ndeki Köy kahvesinde mahalle dostlarıyla sohbet ediyoruz. CHP Üsküdar Meclis üyesi Necdet Ay 'Mazhar'ın yaptığını gördün mü?' diye sordu. Mazhar Köy kahvesinin her şeyi. 'Ne yapmış?' diye sordum. Necdet Bey 'Göster göster' diye zorladı. Köy kahvesinin duvarlarında ünlülerin bu mekânda çekilmiş fotoğrafları var. Bunlardan biri de Abdullah Gül'le Mazhar'ın fotoğrafı. Mazhar parmağı ile işaret etti, bir fotoğrafın yeri boş. Tabii orada kim olduğunu hatırlamıyordum ama Mazhar'ın 'sıkı bir Reisçi' olduğunu bildiğimden 'Bana bak yoksa orada Abdullah Gül'le olan fotoğrafın mı vardı?' diye yarı şaka yarı ciddi sesi yükselttim. 'Yahu' dedi Mazhar 'İki gündür fotoğrafı görenler, bunun şu sıralar sakıncalı olacağını söylüyorlar ben de ne yapacağım bilemedim, işte fotoğraf burada duruyor' diye devam etti. Duvardan çıkan fotoğrafı büfenin üzerine ters biçimde yatırmış. Ben yakalamışım ya Mazhar'ı “Yuuuh sana, sen korkacak adam mısın, ayrıca senin reisle araları iyiyken toz kondurmuyordun, sana yakışan fotoğrafı yerinde bırakmaktır” diyerek ayağa kalktım ve parmak salladım.
Mazhar da 'Tabii ya' diyerek fotoğrafı yerine koydu.

'Zaten beni bilen biliyor' dedi. Bizim mahallemizin kahvesinde espri olarak yaşadığımız aslında şu anda Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten yaşanıyor. Gül geçenlerde Kayseri'de bir cenazeye katıldı. O var diye devlet erkanından ve AKP teşkilatlarından bir kişi yanına yaklaşamadı hatta çoğu cenazeye bile gelmedi. Böyledir bizde siyaset işte."

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erdoğan Abdullah Gül Can Ataklı

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
YAZIK, BUGÜN KORKULARINDAN BUNU YAPAN YARIN DA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DE FOTOĞRAFINI KALDIRIRLAR...
siz korktukça onlar üzerinize gelir korkmayacaksın şunun bunun söylediğini bırak sen ne düşünüyorsun önemli olan bu resmi yerine as dik dur.
@ncam Atatürk ün fotoğrafını bir chp li kaldırdı ya..
@ncam okadar seviyorsan Git Evinin duvarına as Gül ün fotografını. yalandan mızmızlanıp durma
Adam kendi kendini indirdi,kendini başka trene bindirdi.
Apdullah gül bütün halk katmanları tarafından sevilen dayılan bir kişiydi.ancak bir insan ancak kendine zarar verirmiş.kalktı küçücük bir sahte azınlık kendini şakşaklasın diye onu sevip sayanlara sırtını döndü.
kimsker korkusuz gazteyi habere bak köy kahvesi pöh
BIRAKIN FİTNE FUCURLUK YAPMAYI ZATEN GERÇEK KURAN İSLAMINDA FOTOĞRAF VS YOKTUR
önemlımı yanı yarın tayyıbınkınıde ındırırler türk mılletı bu kımın arabasına bınerse onun türküsünü söyler
ATATRÜRK gibi bir büyük adamın resmini inidiren bu vatandaşlar abdullah gülünkini indirimez mi..
BU MİLLET ÇOK TUHAF ,YARIN TAYYİP BEY GÖZDEN DÜŞERSE ONUNDA RESMİNİ YIRTAR,ZİRA MENFAATÇİ VE HEP BEN Cİ ,İNSANIMIZ ÇOK DEĞİŞTİ
sizleri anlamak o kadar zor sizlerin kendi iradeniz yok adamlar sıçmayın dese altınıza sıçacaksınız her zaman söylüyorum birisi çıkıp fetva verse kendini düzdüren cennete gider diye yemin ederim sıraya girecek o kadar çok dangalak var
Gül, gülgibi adam.
onun resmi indirileri yıllar oldu :) 16 nisandaki tutumu ortada.
tahamül etmiyorlar ama gül.
Her zaman olduğu gibi sol yanından baktığın için meseleye yanlı olarak bakmış ve değerlendirmeni o yönde yapmışsın.Belki söylediğin olayda gerçeklik payın vardır ama şu bakış açısını neden gizlersin.İnsanımızın son olaylar karşısında Abdullah Güle olan tepkisi hiç yokmudur.
zoooooort
Habere bak hizaya gel köy kahvesinden fotoğraf inmiş habercilikte son nokta
Yaw he heee yandaş medya
bu ataklı denen provakatör,,,aynen 28 şubat sürecinde,,bazı darbe körükleyicisi ,,sözde gazeteciler gibi davranmaya başladı,,,TÜRKİYE m çok uyanık olmalıyız,,,,
hiç kimse kimseyi kandırmasın .bunlarında ikiside dış güçlerin köğeği..daha belediye başkanı bile değilken tayyip bu gül ile abd de beyaz sarayda ne işleri olduğunu neden gittiklerini önce türk milletine bir açıklasınlar.araştırıldığında ikisininde soyu türk değil.erdoğan rum gül ermeni kökenli.bilmem bu ak koyunlara birşey ifade eder mi..
sizler ülkesine hizmet etmiş adam öldükten sonra kıymetini bilenlersiniz. rahmetli özal öldürüldükten sonra tüm chp. liler özal'ın kıymetini bilmeye yaptığı büyük devrimlerin takdirini yapmaya başladılar.
ABDULLAH GÜL İÇİN BİR KİŞİ KÖTÜ DEDİ....TAMAM DAHA İFLAH OLMAZ
herkes bişeyler atıp tutmaya çalışıyor. insanların beyni yandı yeter
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