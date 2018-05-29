Gülveren, Irak İstihbarat ve TEM Genel Müdürü ile görüştü

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Genel Müdürü Abdulkerim Abid Fazıl ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülveren ile Fazıl'ın başkanlık ettiği heyetler arası toplantıda, terör ve organize suçlarla mücadele, istihbarat ve sınır güvenliği konularında iki ülke arasında devam eden çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde teşkilatların iş birliğinin devamını sağlamak amacıyla ortak inanç ve kararlılık ifade edildi.

Toplantıda Gülveren'e, bazı daire başkanları da eşlik etti.

