Gümeli Meydan, Tabiat Anıtı ile can buluyor

Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli Belde tarihine altın harflerle yazılacak ve bir devrim niteliğinde ki yeni bir projeye imza atacaklarını söyledi.

’Gümeli Meydanı, Tabiat Anıtı ile Can Buluyor’ isimli proje hayata geçtiğinde, Gümeli Beldesi Turizm Beldesi olma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Gümeli Belediye Meclisi olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonucunda ’BAKKA Projesi yapılması ve proje için Belediye Başkanına Yetki verilmesi’ maddesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Zonguldak Valiliği projeyi destekliyor

Zonguldak Valiliği’nin desteklediği ve BAKKA tarafından yapılacak olan proje ile Gümeli Beldesi’nin adeta çehresi değişecek. Proje kapsamında Gümeli merkezinde yapılacak olan peyzaj, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları,Tabiat Anıtı’na kadar devam edecek. Gümeli Beldesi’nin tarihi kültür ve tarihini çok fazla değiştirmeden yapılacak olan çalışmalar, Gümeli Beldesi’nin bir Turizm Beldesi olması yönünde önünü açacak.