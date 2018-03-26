HABER

Gümeli Meydan, Tabiat Anıtı ile can buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli Belde tarihine altın harflerle yazılacak ve bir devrim niteliğinde ki yeni bir projeye imza atacaklarını söyledi.’Gümeli Meydanı, Tabiat Anıtı ile Can Buluyor’ isimli proje hayata geçtiğinde, Gümeli Beldesi Turizm Beldesi olma yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Gümeli Meydan, Tabiat Anıtı ile can buluyor

Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli Belde tarihine altın harflerle yazılacak ve bir devrim niteliğinde ki yeni bir projeye imza atacaklarını söyledi.
’Gümeli Meydanı, Tabiat Anıtı ile Can Buluyor’ isimli proje hayata geçtiğinde, Gümeli Beldesi Turizm Beldesi olma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Gümeli Belediye Meclisi olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonucunda ’BAKKA Projesi yapılması ve proje için Belediye Başkanına Yetki verilmesi’ maddesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Zonguldak Valiliği projeyi destekliyor
Zonguldak Valiliği’nin desteklediği ve BAKKA tarafından yapılacak olan proje ile Gümeli Beldesi’nin adeta çehresi değişecek. Proje kapsamında Gümeli merkezinde yapılacak olan peyzaj, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları,Tabiat Anıtı’na kadar devam edecek. Gümeli Beldesi’nin tarihi kültür ve tarihini çok fazla değiştirmeden yapılacak olan çalışmalar, Gümeli Beldesi’nin bir Turizm Beldesi olması yönünde önünü açacak.

Gümeli’de bir Turizm Beldesi olacak
Proje tamamlandığında ve hayata geçtiğinde Gümeli Beldesi’nin tam anlamıyla bir Turizm Beldesi olmasının önünün açılacağını ifade eden Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, bu projenin Gümeli tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın projeye son derece önem verdiğini ve bu konuda kendilerini hem desteklediklerini hem de yardımcı olduklarını ifade eden Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, projede emeği bulunan başta Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere, BAKKA yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

İlginizi Çekebilir

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi

Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.