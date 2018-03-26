Gümeli Meydan, Tabiat Anıtı ile can buluyor

Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli Belde tarihine altın harflerle yazılacak ve bir devrim niteliğinde ki yeni bir projeye imza atacaklarını söyledi.
’Gümeli Meydanı, Tabiat Anıtı ile Can Buluyor’ isimli proje hayata geçtiğinde, Gümeli Beldesi Turizm Beldesi olma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Gümeli Belediye Meclisi olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonucunda ’BAKKA Projesi yapılması ve proje için Belediye Başkanına Yetki verilmesi’ maddesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Zonguldak Valiliği projeyi destekliyor
Zonguldak Valiliği’nin desteklediği ve BAKKA tarafından yapılacak olan proje ile Gümeli Beldesi’nin adeta çehresi değişecek. Proje kapsamında Gümeli merkezinde yapılacak olan peyzaj, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları,Tabiat Anıtı’na kadar devam edecek. Gümeli Beldesi’nin tarihi kültür ve tarihini çok fazla değiştirmeden yapılacak olan çalışmalar, Gümeli Beldesi’nin bir Turizm Beldesi olması yönünde önünü açacak.
Gümeli’de bir Turizm Beldesi olacak
Proje tamamlandığında ve hayata geçtiğinde Gümeli Beldesi’nin tam anlamıyla bir Turizm Beldesi olmasının önünün açılacağını ifade eden Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, bu projenin Gümeli tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını söyledi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın projeye son derece önem verdiğini ve bu konuda kendilerini hem desteklediklerini hem de yardımcı olduklarını ifade eden Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, projede emeği bulunan başta Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere, BAKKA yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.
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