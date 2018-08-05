"Gümrük Birliği güncellemesi için markajı bırakmamak lazım"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye için hayati bir nokta olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde pozitif neticeler alabileceğimiz bir yapı olur. Markajı bırakmamak gerekir." dedi.

Erol Bilecik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TÜSİAD olarak hiçbir zaman özellikle bir sektörün altını çizmediklerini, toplam ekonomiyi bütüncül olarak ele almanın ana yaklaşımları olduğunu ifade etti.

Teşvike ihtiyaç duyan bir sektör olup olmadığına yönelik soruya Bilecik, "Teşvik, adı üstünde doğal olmayan bir parça eklemesidir. Dönem dönem çok faydası olmuş. Bunu yok saymak mümkün değil. Ama bugün Türkiye'deki bütün teşvik sistemine bakıldığında, bunun haritasını hiçbir şirket tek başına çıkaramaz bir hale gelmiş vaziyette." diye konuştu.

Bugün herhangi bir firmanın herhangi bir teşvikten faydalanmak istediğinde ilk yaptığı işin bir danışmanlık firmasından destek almak olduğunu dile getiren Bilecik, "Düşünün her bakanlığın veya ilgili yapının toplamda ortaya koyduğu yüzlerce, neredeyse binlere yakın teşvik var. Teşvik sistemi konusunda hakikaten müthiş bir adet zenginliği var. Bunların sadeleştirilmesi gerek. Elbette topyekun kaldırılsın demiyorum ama bunlar geride bıraktığımız şeyler olmalı. Hatta birçoğu var ki yıllardır gündemde ama çalışmıyor. Bunların etki analizlerinin yapılması, hakikaten faydalı değilse de ya durdurulması ya da güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.