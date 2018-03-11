Gümrük kaçağı telefonlarla yurda girmeye çalışırken yakalandı

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda, üzerinde sakladığı gümrük kaçağı cep telefonlarıyla yurda giriş yapmaya çalışan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye yaya olarak giriş yapmak isteyen F.K'nin durumundan şüphelendi.
Ekiplerce F.K'nin üzerinde yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen 26 cep telefonu ele geçirildi.
Cep telefonlarına el konulurken, Hopa Cumhuriyet Savcılığı F.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulundu.
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