Gümrük Kapılarında oy kullanma işlemi başladı

ARTVİN (AA) - Sarp Gümrük Kapısı'nda kurulan tek sandığa giden vatandaşlar, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27 Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.
Sarp Gümrük Kapısı'na gelen gurbetçiler, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim için oy kullanmaya başladı.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Sarp Gümrük Kapısı'nda tek sandık konuldu.
Vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek, oylarını veriyor. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.
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