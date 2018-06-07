HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümrük Kapılarında oy kullanma işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

Gümrük Kapılarında oy kullanma işlemi başladı

ARTVİN (AA) - Sarp Gümrük Kapısı'nda kurulan tek sandığa giden vatandaşlar, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27 Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Sarp Gümrük Kapısı'na gelen gurbetçiler, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim için oy kullanmaya başladı.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Sarp Gümrük Kapısı'nda tek sandık konuldu.

Vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderek, oylarını veriyor. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
36 günlük Kırkpınar ağalığı için 222 bin lira verdi36 günlük Kırkpınar ağalığı için 222 bin lira verdi
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durumBedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin oy kulanma Sarp Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.