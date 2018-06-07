HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümrük kapılarında oy verme işlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki oy verme işlemi saat 08.00'de başladı - Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00'de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulunduİşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı cumhurbaşkanı gümrük Milletvekili Genel Seçimleri Oy Sandık yurt dışı seçmen kütüğü

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.