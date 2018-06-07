İlk oy kullananlar arasında yer alan Zonguldak doğumlu, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Bahattin Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti. Kavak, istikrarın önemine değinerek, "Vatanını ve milletinin seven yüreklere selam olsun. Avrupa'da, geçen seçimde öncekilere göre yoğun bir ilgi vardı. Allah'a şükürler olsun ki iyiydi." dedi.

Yurt dışında yaşayan seçmenler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana konulan toplam 12 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Gurbetçiler, oylarını kullanmaya başlamadan önce sandıklar mühürlendi ve oy pusulaları için gerekli hazırlık yapıldı. Ardından sandık görevlileri yemin etti.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk Havalimanı'ndaki oy verme işlemi devam ediyor.

Ailesiyle Tokat'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda oy kullanan Mecbure Altun ise terminale sabah namazı vaktinde geldiğini, ömründe ilk defa oy kullanacağı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Almanya'da yaşadıklarını ifade eden Altun, "Seçimlerin vatan için hayırlı olmasını istiyoruz. Siftah bizden, bereketi Allah'tan." ifadelerini kullandı.

- "Almanya'da yoğun katılımı olacak"

Yaşar Altun ise gurbetçi bir vatandaş olarak dördünce kez oy kullanacağını belirtti. Sabah namazının ardından oy kullanmak için havalimanına geldiklerini kaydeden Altun, "Bizi sabah saatinde buraya getiren neden memleketimiz. Başka bir amacımız yok. Memleketimiz için hayırlı olsun. Almanya'da da yoğun seçim katılımı olacak. Buna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.