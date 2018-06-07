Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Konya Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı.
Konya İl Seçim Kurulu yetkilileri Konya Havalimanı'nda seçim sandığını kurdu ve hazırlıklarını tamamladı.
Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından nüfus cüzdanları veya pasaportlarını göstererek kabinlere geçen seçmenler, oylarını kullanıyor.
Oy verme işlemini parti görevlileri de takip ediyor.
Gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran 2018 saat 17.00'de sona erecek.
Bu süreye kadar tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.
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