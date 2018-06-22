Gümrük kapılarında oy verme işlemi

İSTANBUL (AA) - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'nda oy kullandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde, 31 tutuklu cezaevi aracına bindirilerek, Atatürk Havalimanı'na getirildi.
Geliş terminalindeki sandıklarda jandarma görevlileri eşliğinde oy kullanan tutuklular, daha sonra aynı araçla cezaevine götürüldü.
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