Gümrük kapılarında oy verme işlemi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yaklaşık 29 bin yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişi oy kullandı.
Havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta, 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi sürüyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullanıyor.
Edinilen bilgiye göre, havalimanında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 29 bin kişi, vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Her gün 24 saat süre ile oy kullanılabilen gümrük kapılarında işlemler 24 Haziran saat 17.00'ye kadar sürecek.
Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler
TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf
Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!
"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Aman dikkat! Bu sitelere Google bile girmiyor
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum