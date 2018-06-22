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Gümrük kapılarında oy verme işlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda, oy kullanma işlemlerinin başladığı 7 Haziran'dan bu yana yaklaşık 29 bin kişi vatandaşlık görevini yerine getirdi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yaklaşık 29 bin yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişi oy kullandı.

Havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta, 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi sürüyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullanıyor.

Edinilen bilgiye göre, havalimanında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 29 bin kişi, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Her gün 24 saat süre ile oy kullanılabilen gümrük kapılarında işlemler 24 Haziran saat 17.00'ye kadar sürecek.

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