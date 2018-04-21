Gümrük ve Ticaret Bakanı Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Habur Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için gerekli projeler tamamlanmış, bugün de yerinde gördük. İnşallah haftaya yap işlet devret modeli ile bismillah deyip başlayacağız. Böylelikle hem giriş çıkışlar çok kolay olacak. Buradan günübirlik giden taksicinin, esnafın ve iş adamlarımızın ayrı bir yolları olacak ve hızlı bir şekilde giriş çıkışlar sağlanacaktır." dedi. Bakan Tüfenkci, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan araç şoförleri ile görüşen Tüfenkci, gümrük muhafaza ekiplerince giriş yapmak amacıyla gelen bir araç içerisinde ele geçirilen kaçak sigaraları inceledi. Daha sonra Tüfenkci, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye borçlarını ödeyemez, iflasın eşiğine gelmiş diyenlerin, hükümetin aldığı tedbirler sonucu bir anlamda mahkum olduğunu söyledi. 2017 yılında 7.4 oranında büyüme gerçekleştirildiğini kaydeden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bazıları diyor ki, 'Türkiye büyüdü de 7.4 rakamını yakaladı da bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz'. Gelip ihracat rakamlarına, şu çevre yoluna, Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları, sanayi çalışmalarını yerinde görmeleri lazım ve bunun her şekliyle birilerine fayda sağladığını görmeleri lazım ama tabii bazıları görmek istemedikleri için anladıkları halde işlerine gelmediği için yalanları ardı ardına sıralayarak siyaset yaptıklarını zannettiler. Ama onlar ne yapmak isterlerse istesin, biz yolumuza devam edeceğiz." Hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Tüfenkci, en önemlisi de Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt ve Van'ın Türkiye ortalamasının üzerinde genç nüfusa sahip olduğunu bildiren Tüfenkci, buradaki gençlere iş ve aş bulmak zorunda olduklarını aktardı. Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Biz bir adım attık. Dedik ki 2017 yıllarında bu bölgelerdeki güvenliği, huzuru, barışı sağladığımızda, yaylaları, seraları, milletimizin, hizmetine ve istifadesine sunacağız. İl genelinde terörün ciddi manada azalmasıyla beraber, yaylalarımızı mart ayı itibari ile kullanıma açtık. Bu adımımız hem bu bölgede hem ülke genelinde hem de tarım ve hayvancılıkta katkı sağlayacak. Özellikle terörün bitmesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde Türkiye 7.4 büyümesini yakaladı dedik ya, işte bu büyümede nasibini Şırnak da Hakkari de Mardin de alıyor. Altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla gerçekten bölgede geleceğe dair bir umut buradaki yaşam standardının yükseleceğine dair bir beklenti oluştu. Arkadaşlarımız da bu anlamıyla bu beklentiyi karşılama anlamıyla da gece gündüz çalışacaklar."

- "Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki, ipe un seriyorlar" Önlerinde 24 Haziran'da bir seçim olduğunu, bugüne kadar seçim popülizmini yapmadıklarını dile getiren Tüfenkci, seçimler olsa da olmasa da ekonomiyi, maliye politikasını sağlam tutma adına asla tavizler vermediklerini, hesapsız kitapsız işler yapmadıklarını vurguladı. "İnşallah Türkiye bu seçimleri sağlıklı ve başarı ile gerçekleştirecek ve yoluna devam edecektir. Şimdi uluslararası camiadan da özellikle bazıları Türkiye'deki seçimleri dillerinden dolamaya başladılar. Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki, ipe un seriyorlar. Bu nereden çıktı, baskın seçim, acele seçim, bilmem ne seçim." ifadelerini kullanan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız her zaman seçimlerin zamanında yapılmasından yanaydı. Ama bir kere seçim lafı telaffuz edildiğinde artık bu işin hızlı bir şekilde yapılıp biz 2019'u da kaybetmek istemeyiz. 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen bir Türkiye daha hızlı karar alan, aldığı kararları uygulayan ve en önemlisi de şu anda ekonomimiz üzerinde ve Türkiye üzerinden oynanmaya çalışılan bu oyunları veya operasyonları önleme, boşa çıkarma noktasında hem seçimlerden alınan güçle ama aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Allah'ın izniyle bu oyunları daha hızlı bir şekilde boşa çıkarmış olacağız. Bürokrasimiz hızlanacak, bürokratik engellerin kaldırılması noktasında adımlarımızı da atmış olacağız ve gerçek anlamda hizmetkar devlet anlayışına geçmiş olacağız. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zorlama ile bunu uygularken şimdi gerçekten devlet olarak da kurumsal anlamda da bu noktaya gelmiş olacağız Allah'ın izniyle. Ekonomi bizde, bu seçimlerden etkilenmez. Sizler işinize bakın, yatırımlarınızı, ticaretinize de devam edin, sizler kazanın, ülkemiz kazansın."

İletilen sorunları çözme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Tüfenkci, "Sınırın hemen ötesindeki gerek merkezi Irak hükümeti gerek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Türk mallarına konulmaya çalışılan engeller noktasında mayıs ayı içerisinde eğer ertelenmez ise ki bu 2 kez ertelendi, toplantı yapacağız. Orada en üst düzeyde özellikle bu çifte vergilendirme neredeyse bir haraca dönüştü. Çok çeşitli mallara adı konulmamış vergi adı altında kamyoncularımızdan, iş adamlarımızdan kafalarına göre ücretler almaya başladılar. Bu ne uluslararası ticarete ne de komşuluk hukukuna sığar. Dolayısıyla bizler de bunların giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - Habur Sınır Kapısı'nın modernizasyonu Habur Sınır Kapısı'nda gerekli incelemeleri yaptıklarını belirten Tüfenkci, Irak'a yapılan ihracatların neredeyse tamamının Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştiğini aktardı. Kapının sınır ticaretini geliştirme noktasında fonksiyon icra etmesini istediklerini anlatan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı: