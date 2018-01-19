Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin kimsenin toprağında ve toprak bütünlüğünde gözü olmadığını dile getirerek, "Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğince Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Ülkem için Birlik Gecesi 100 Anne 100 Projesi" programında konuşan Tüfenkci, "tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet" diyerek yola çıktıklarını ve bunların sade bir slogan olmadığını belirtti.

Tüfenkci, milletin 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil benzer heveslere sahip herkese mesajını net olarak verdiğini, kimsenin milleti bölemeceğini Türkiye'yi parçalayamacağını vurguladı.

FETÖ'nün ülkeye de millete de ihanet ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Bu hainlerin darbe girişimi altında sergiledikleri terör, Türkiye'nin işgal provakasyonundan başka bir şey değildi." diye konuştu.

Tüfenkci, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil onların arkasındaki güçleri, onları harekete geçirenleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu FETÖ'cüler ülkemize yönelik tehdittin maşalarıdır. Görüyoruz ki bu oyun, senaryo onların boyunu çok aşar. Elbette ki bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz."