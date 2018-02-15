Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bugün Mehmetçiğimiz Afrin'de bir operasyon yürütüyor. Bu operasyona karar veren de yönlendiren de başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siyasettir. Birileri hala bunu anlayamıyor. 'Afrin operasyonunu siyasete karıştırmayın' diyenler var. Devleti yöneten kim? Devlet dediğin soyut bir kavram. Onlar hala eski vesayetçi düzenlerde, o dönemleri hatırlıyorlar." dedi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, kongreyle göreve gelen İl Başkanı Muzaffer Aslan ve yönetim kuruluna başarı diledi. Yerel yönetimlerde ve hükümette her zaman milletin sorunlarını çözmeye gayret gösterdiklerini belirten Tüfenkci, Kırşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Ahi Evran Külliyesi Projesi için gereken mali kaynağı kısa sürede sağlayacaklarını ifade etti.
Teşkilatlar için 2018 yılının çok önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Türkiye'de sıkamayacağımız el, bakamayacağımız yüz yok. Bu Kırşehir'de de böyle. Herkese dokunmuşuz, herkese hizmet götürmüşüz. Her sosyal katmanın sorunlarıyla ilgilenmişiz. Onların dertlerini kendi dertlerimiz olarak görüp çözme noktasında gayret gösterdik. Yerel yönetimlerimiz ve merkezi hükümetimizle gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. AK gönüllü kardeşlerim, sizlerin 2018 yılını, bu dönemi dolu dolu geçirmenizi ve değerlendirmenizi istiyoruz. Hep beraber değerlendireceğiz. Hükümet olarak bizler görevimizi yapacağız, teşkilatlar olarak sizler yapacaksınız."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyona da değinen Tüfenkci, bu operasyonun kararını siyasetin verdiğini, bazılarının hala eski vesayetçi anlayışla düşündüğünü söyledi.
AK Parti'nin vesayeti bitirmek için geldiğini ve bunu başardığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Bugün Mehmetçiğimiz Afrin'de bir operasyon yürütüyor. Bu operasyona karar veren de yönlendiren de başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siyasettir. Birileri hala bunu anlayamıyor. 'Afrin operasyonunu siyasete karıştırmayın' diyenler var. Devleti yöneten kim? Devlet dediğin soyut bir kavram. Onlar hala eski vesayetçi düzenlerde, o dönemleri hatırlıyorlar. AK Parti vesayeti bitirmek için geldi ve gerçekten de bitirdi. Her kuruma hakim olduğu gibi her yerde de karar alan ve onun sorumluluğunu da taşıyan siyasettir. Bizler milletten aldığımız yetkiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aldığımız yetkiyi kimseyle de paylaşmıyoruz. Eğer birileri bize yön verecekse bunu ancak millet yapar. Yetkiyi de milletten alırız, hesabı da millete veririz. Onun dışında hiç bir güce ve kuruma da hesap vermeyiz. İşte anamuhalefet maalesef bunu anlayamıyor."
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