Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü belirterek, "Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi yaptığımız operasyonları da çok dikkatli yapıyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde tıpkı Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de yaptığımız gibi 'aman siviller zarar görmesin' diye gerektiğinde kendi canımızı da ortaya koyarak bu operasyonları sürüdürüyoruz." dedi. MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nin bir otelde düzenlediği "Kırşehir Ekonomisine Değer Katanlar" ödül töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, güçlü ekonominin temelinde istikrar ve güvenin olduğunu, tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye'nin uzun vadeli planlar yapabildiğini, geleceğe güvenle baktığını söyledi. Bu süreçte finans kurumlarının, reel sektörün ve kamu maliyesinin gücünü ve sağlamlığını ispat ettiğini vurgulayan Tüfenkci, hükümet olarak her zaman mali disipline önem verdiklerini, bunu koruma noktasında da her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin kaynaklarını israf etmeden, doğru bir şekilde yatırıma yönlendirdiklerini anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti: "İstikrarlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye son 15 yılda yatırım açısından da dünyanın çekim merkezlerinden birisi haline geldi. Türkiye, 1992 ile 2002 döneminde 11,6 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı çekmişken, 2003'ten bugüne kadar bunun 4-5 katı, toplam 68 milyar dolarlık yabancı yatırımı çekebilen bir ülke konumuna geldi. AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'yi her alanda en az üç katı büyüttük. Büyütmeye devam ediyoruz. Güçlü bir şekilde sanayinin çalışması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için her yıl farklı reformlarla milletimizin önüne çıkıyoruz. İşte mecliste bugün ve dün görüşülmeye başlanan, yatırım ortamının iyileştirilmesi paketiyle beraber yeni bir reforma da imza atıyoruz. Hemen akabinde icra iflasta, yargıdaki değişikliklerle olumsuzlukları giderme adına İcra İflas Yasası'nı yeniden düzenliyoruz. Biliyorsunuz, arabuluculuk yasasının geçtiğimiz günlerde hayata geçirerek bunda bir adım attık."

Bakan Tüfenkci, 2017'de 1 milyon 400 bin insana ilave istihdam sağlandığına vurgu yaparak, "2017 yılında uygulanan işverene ilave asgari ücret desteğimizi 2018'de de devam ettiriyoruz. Bu yaklaşık 9 milyar lira gibi ilave bir yük getirmesine rağmen yeter ki insanımız üretsin, istihdam sağlasın, sanayimiz çalışsın diye biz bu teşvikleri devam ettiriyoruz. Özellikle küçük esnafımıza bir destek sağlayalım istedik. Esnafımızın aldığı her ilave istihdamın da 'bir senden bir benden' kampanyası ile 6 aylık maaşının ve sigorta priminin tamamını biz karşılıyoruz, 6 ayını da esnafımız kendisi karşılıyor." diye konuştu. - Zeytin Dalı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra 'Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz.' dedi. İnlerine de girdik. Kırsalda ve şehirde hareket edemez hale getirdik. Bu yurt içinde böyleydi, yurt dışında da inlerine giriyoruz. Onları oralarda Allah'ın izniyle temizledik, temizlemeye devam ediyoruz. Operasyon başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi yaptığımız operasyonları da çok dikkatli yapıyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde tıpkı Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de yaptığımız gibi 'aman siviller zarar görmesin' diye gerektiğinde kendi canımızı da ortaya koyarak bu operasyonları sürüdürüyoruz. Biz oraya kardeşliği tesis etmek için, orayı terör örgütlerinden temizlemek adına girdik, Allah'ın izniyle de temizleyip, tekrardan Afrin'i Afrinlilere bırakacağız. Hatırlayın ülkemizde 3,5 milyona yakın mülteci yaşıyor. Bu insanların oralara dönmesi için biz bu operasyonları yapıyoruz. İnşallah bu operasyonlar bittiğinde gerek Türkiye olarak, gerek komşularımızla beraber barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu operasyon bir etnik gruba yapılan bir operasyon asla ve asla değil, kardeşlik adına yapılan bir operasyon."