Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci İTO'yu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "ABD'deki Zarrab davasını bütün iş dünyası gibi bizler de ibretle izledik. Ortada oynanan bir tiyatro vardı, bu tiyatroda hukukun dışında her şey maalesef vardı." dedi.

Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından bugün İTO'ya başsağlığı, yeni Başkan Öztürk Oran'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İTO'ya büyük emekleri olan İbrahim Çağlar'a rahmet dileyen Tüfenkci, Çağlar'ın hem İTO'ya hem de iş dünyasına büyük katkıları olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, Çağlar'ın kaybının ardından görev alan Başkan Oran'ı da tebrik ederek, İTO'nun eski ve köklü odalarından, üyesi ve bulunduğu konum itibarıyla reel sektörün önemli temsilcilerinden biri olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda İTO'nun ekonomiye ve iş dünyasına dair yapacağı çalışmaların önemine dikkati çeken Tüfenkci, odanın Türkiye'ye karşı oluşturduğu çözüm önerilerinin hükümet tarafından dikkatle takip edildiğini anlattı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2017 yılını başarıyla bitirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: