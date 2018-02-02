Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da esnafı ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.
Bakan Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve diğer ilgililerle kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Soykan Meydanı ve Mısır Çarşısı'ndaki esnafla sohbet eden Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayrağı dağıttı.
Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da görüşen Tüfenkci, halkın sorunlarını dinledi.
Bakan Tüfenkci daha sonra, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
(AA)
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