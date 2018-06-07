Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

Atıl durumdaki fabrikanın Türk Kızılayının vizyonu ile hem alanın hem de yakın coğrafyanın ihtiyaç duyduğu modern bir tesise dönüşeceğini vurgulayan Tüfenkci, "Modern bir fabrikanın temellerini burada yükseltmek istiyoruz. Burası bizim açımızdan hem ihracat noktasında hem de dışa bağımlılık noktasında aynı zamanda yeni bir modellemeyle ihtiyaç sahiplerinin konut ve barınma ihtiyaçlarının çözüldüğü bir yatırım olacak." diye konuştu.

Tüfenkci, Türkiye ekonomisi için önemli gördükleri bir yatırımın başlangıcını yaptıklarını ifade ederek, alanın Türk Kızılayı tarafından "Afet Barınma Sistemleri Fabrikası"na dönüştürüleceğini dile getirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Tüfenkci, Türk Kızılayının özellikle dünyada mazlum ve mağdurlara zamanında yaptığı etkin yardımlarla göz dolduran dünyanın saygın kuruluşlarından birisi olduğunu belirtti.

Tüfenkci, beraberinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile mülkiyeti Sümer Holding AŞ'ye ait 1989'da tamamlanan ve atıl durumda bulunan Vagon Onarım Fabrikası'nda incelemede bulundu.

Bakan Tüfenkci, yatırımın hem kentte hem de ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, alanın lojistik anlamda da değerlendirileceğini söyledi.

Yatırım için hem maddi hem manevi anlamda her türlü desteği vereceklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, tesise hem Türkiye'nin hem de bölgenin ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

- "Bu tesisin üreteceği sosyal kamplar olacak"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise Özelleştirme İdaresince atıl durumdaki fabrikanın ihalesinin yapıldığını ve kurum olarak verdikleri teklifin olumlu karşılandığını bildirdi.

Teklifin kuruldan onaylanıp resmilik kazanmasının ardından hızlıca yatırma başlayacaklarına işaret eden Kınık, 52 bin metrekare kapalı olan fabrikanın ilk önce onarımdan geçirilip güçlendirileceğini söyledi.

Kınık, fabrikanın içerisinde bir üretim bandı kurulacağını ve afet dönemlerde ihtiyaç duydukları barınma sistemlerini bu merkezde üretileceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Burası sadece bir konteyner değil sistem üretecek. Birlikte yaşama alanlarını, atık su arıtma tesisleriyle, enerjisini üreten tesisleriyle, entegre tesisleriyle planlayacağımız bir yer olacak. Sadece afet dönemlerinde değil kentsel dönüşümlerde de hızlı ve ekonomik konutlar üretebilecek bir tesis olacak. Bu tesisin üreteceği sosyal kamplar olacak. Ülkemiz içinde ve dışında ihtiyaç duyulan kamplar olacak."

Tesisin Avrupa ve Ortadoğu'daki en büyük üretim alanı olacağına dikkati çeken Kerem Kınık, toplamda bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

