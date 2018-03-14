HABER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’den Reyhanlı ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:30 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelerek Cilvegözü sınır kapısına konan X-ray cihazının açılışını yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelerek Cilvegözü sınır kapısına konan X-ray cihazının açılışını yaptı. Bakan Tüfenkci yaptığı açıklamada, “Mültecilerin, sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonları yapıyoruz. Yoksa bizim kimsenin toprağında gözümüz yok” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurdun 81 ilinden gelen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanları ve üyeleri ile birlikte Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. İlk olarak Reyhanlı’da kurulan pazarda esnafın ve vatandaşın derdini dinledi. Ardından Reyhanlı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Tüfenkci, ziyaretin ardından Cilvegözü sınır kapısına geçti. Burada gümrük kapısına yerleştirilen ve tırların Suriye’ye geçişi esnasında içerisinde bulunan malzemelerin görülmesini sağlayan X-ray cihazının açılışı yapıldı.
Reyhanlı Belediyesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, “Bugün 5 binden fazla esnafımızla yurdumuzun 81 ilinden Esnaf Sanatkar Kooperatifi Birliği üyeleri, başkanları ve oda başkanlarımızla beraber ‘Reyhanlı’dayız, Hatay’dayız. Devletimizin yanındayız’ sloganıyla yola çıkan üyelerinden ve gönüllülerinden, heybelerinden ve gönüllerinden kopanlarla beraber Zeytin Dalı Harekatı’na desteklerini biliyorsunuz. Harekatın başlangıcında ve öncesinde Reyhanlımız ve Hatay’ın altı ilçesi de bu anlamda terörden zarar görmüşlerdi. Şehitlerimiz vardı, sivil şehitlerimiz vardı” dedi.
Avrupa’da bazı kesimlere seslenen Tüfenkci, “Özellikle Avrupa’da bazı kesimlerin bazı devletlerin sivil zayiatı olmasın diye şu günlerde bağırdıkları zaman dilimlerinde esasında Reyhanlı’ya gelip o kızımızı, Suriyeli vatandaşımızı, amcamızı görmelerini isterdik. Bunların ailelerinin sesini duymalarını isterdik. Burada dükkanları zayi oldu. Evleri yıkıldı ve hiçbir sivil Reyhanlı’da yaşamaktan başka dahilleri de yoktu. Ülkemize bu bölgeden gelen roketlerin terör saldırılarından birebir etkilenen insanlardı. İşte bu insanları görüp Afrin’de niye bu operasyonu yapıyoruz? Onu anlamalarını istiyoruz. Çünkü biz gerek sınırlarımızı korumak gerek sınırlarımız yakınındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı güven ve huzur içinde yaşamlarına devam edebilmeleri adına bu operasyonları yapıyoruz” diye konuştu.
Sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonların gerçekleştirildiğini ifade eden Tüfenkci, “Ülkemizde Reyhanlı’nın nüfusu 95 bin ama burada yaşayan 110 bine yakın insanımız var. Ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlar var. Bu mültecilerin, sığınmacıların ülkelerine dönmesi adına bu operasyonları yapıyoruz. Yoksa bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. İnşallah başarılı bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Reyhanlı esnafıyla beraberdik. Onları dolaştık ve esnaflarımız gerçekten operasyona vakıflar. Herkes metanet içerisinde. Günlük yaşamlarına huzur içerisinde devam ediyorlar” dedi.

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Kocamaz: "1 milyon 800 bin insanın vebali omuzlarımızda"

Başkan Kocamaz: "1 milyon 800 bin insanın vebali omuzlarımızda"

Malatya’dan da Zeytin Dalı Harekatına destek

Malatya’dan da Zeytin Dalı Harekatına destek

Mehmetçiğin zeytini Marmarabirlik’ten

Mehmetçiğin zeytini Marmarabirlik’ten

HRÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

HRÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

 MİT TIR'ları davası ertelendi...  CHP Milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı

 MİT TIR'ları davası ertelendi...  CHP Milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı

Vali Pehlivan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Vali Pehlivan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.