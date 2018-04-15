Gümrük ve Ticaret Bakanlığı insani yardımları destekleyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitime destek amacıyla cihaz ve malzeme tahsisine ilişkin olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile, canlı kesimlik hayvanlara yönelik ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokollere bir yenisini ekledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yurt içi ve yurt dışı insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Suriyeli sığınmacıların kullanımına sunulacak Bakanlık hibeleri, yetkili kurum olan Türk Kızılayı vasıtasıyla yürütülecek. Protokol çerçevesinde Bakanlığın tahsis ettiği eşyalar arasında tıbbi cihaz ve malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus akülü sandalyeler, bebek ve çocukların kullanımına mahsus eşyalar ile diğer yardım malzemeleri bulunuyor.
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer
Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?
NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum