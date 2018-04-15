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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı insani yardımları destekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitime destek amacıyla cihaz ve malzeme tahsisine ilişkin olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile, canlı kesimlik hayvanlara yönelik ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokollere bir yenisini ekledi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yurt içi ve yurt dışı insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı insani yardımları destekleyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitime destek amacıyla cihaz ve malzeme tahsisine ilişkin olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile, canlı kesimlik hayvanlara yönelik ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokollere bir yenisini ekledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yurt içi ve yurt dışı insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Suriyeli sığınmacıların kullanımına sunulacak Bakanlık hibeleri, yetkili kurum olan Türk Kızılayı vasıtasıyla yürütülecek. Protokol çerçevesinde Bakanlığın tahsis ettiği eşyalar arasında tıbbi cihaz ve malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus akülü sandalyeler, bebek ve çocukların kullanımına mahsus eşyalar ile diğer yardım malzemeleri bulunuyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı insani yardımları destekleyecek

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