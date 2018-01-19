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Gümrükçüoğlu "Sefire" adlı kitabını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'nin eski Londra Büyükelçilerinden merhum Rahmi Gümrükçüoğlu'nun eşi Elçin Gümrükçüoğlu, 'Sefire' adlı romanının imza gününde okuyucularıyla buluştu. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan ile Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand da kitaplarını Gümrükçüoğlu'na imzalattı.

Elçin Gümrükçüoğlu, 2'nci baskısını yapan ve yaşantısından kesitler sunan 'Sefire' adlı kitabının, İstinye Park D&R mağazasında gerçekleşen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Kitabını tek tek imzalayan Gümrükçüoğlu, bazı okurlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kitapla ilgili açıklama yapan Elçin Gümrükçüoğlu, "Bu kitabı herkes biyografi zannediyor. Bu benim için bir biyografi kitabı değil. Bu benim yaşantım. Ama Türkiye'de çocukluğumdan beri bizler neler yaşadık, neler gördük? Bunu anlatmaya çalıştım. Ayrıca, Dışişleri mensubu olarak yurtdışında Türkiye'yi temsile çalıştım. Oradaki hatıralarımı anlattım. Ama bu övünülecek bir şey değil. Çok güzel bir hayatım oldu ama herkes zannetmesin ki hep saraylarda geçti. Onlar da hayatımızın bir parçasıydı. Ben ayakları yerde olan bir insanım. Hayatım boyunca da öyle oldum. Türkiye için çalışmaya çalıştım" dedi.

Arkadaşları ile akrabalarının yıllarca yazması için kendini motive etmeye çalıştığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Senelerdir arkadaşlarım, akrabalarım, çocuklarım istiyorlardı. 'Bu kadar zengin hatıraların var, bunları kaleme döksen çok iyi olur' diye. Birden bire oturup, yazabildim. Bu benim için yazmak yerine daha çok konuşmak oldu" diye konuştu.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan ile merhum Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand da etkinliğe katılarak kitaplarını Elçin Gümrükçüoğlu'na imzalattı.

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