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"Gümrüklerde iletişim çağını yaşıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Son yıllarda yapılan çalışmalarla gümrüklerimizdeki bekleme sürelerini en aza indirerek, uluslararası ticaret üzerindeki işlem, zaman ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Artık kağıt gerektirmeyen elektronik sistemlere dayalı bilgi ve iletişim çağını yaşıyoruz" - "Sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeni gümrük kapılarının açılması, mevcut kapı ve tesislerimizin yenilenmesi hayati önem taşımaktadır"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son yıllarda yapılan çalışmalarla gümrüklerdeki bekleme sürelerini en aza indirdiklerini belirterek, "Uluslararası ticaret üzerindeki işlem, zaman ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Artık kağıt gerektirmeyen elektronik sistemlere dayalı bilgi ve iletişim çağını yaşıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın 21 ayda tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi.

Yeni hizmet binasının açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, artık hem kent hem de bölgeye yakışan bir binanın hizmete girdiğini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, hedeflerinin Türkiye'de ticaretin daha kolay ve güvenli yapılması olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"2023 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın 2 trilyon dolara, ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması gibi makroekonomik hedeflere ek olarak, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeni gümrük kapılarının açılması, mevcut kapı ve tesislerimizin yenilenmesi hayati önem taşımaktadır."

- Hizmet binası 17 milyon liraya mal oldu

Yeni binada depo alanları, bölge ve il ticaret müdürlükleri, misafirhane ve sosyal tesislerin bulunduğuna değinen Tüfenkci, kompleksin yaklaşık 17 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.

Bakan Tüfenkci, bölge müdürlüğünün 17 bin 500 metrekare alanda yer aldığını ve tamamen teknolojik bir yapı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii Malatya’nın gelişen ticareti, artan ihracatı, ithalatı ve 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesiyle beraber bu inşaat sayesinde gümrük işlemlerini daha hızlı ve modern bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Malatya’mıza ve ülkemiz dış ticaretine büyük katkılar sağlamış olacağız. Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz, başta Malatya olmak üzere, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas gibi gerek bugünüyle gerekse gelecekteki ticari potansiyeliyle ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıyan ticaret merkezlerimize hizmet vermektedir."

Bölgedeki ticaretin dinamizmini sürdürerek büyümesi için bölge müdürlükleri ile gümrük müdürlüklerinin hizmet kalitesinin öneminin net biçimde görüldüğünü vurgulayan Tüfenkci, daha öncesi keşif gezilerinde mevcut bölge müdürlüğü tesisinin bu potansiyeli değerlendirmede ve çalışanlarının verimliliğini arttırmada yetersiz kaldığını gördüğünü ifade etti.

- Gümrükler dijitalleşiyor

Bakan Tüfenkci, Türkiye ekonomisini 2023’e taşıyan lokomotiflerin ticaret erbabı olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yapılan çalışmalarla gümrüklerimizdeki bekleme sürelerini en aza indirerek, uluslararası ticaret üzerindeki işlem, zaman ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Artık kağıt gerektirmeyen elektronik sistemlere dayalı bilgi ve iletişim çağını yaşıyoruz. Gümrükler de bundan nasibini alıyor ve git gide daha da dijitalleşiyor. Biz de bu doğrultuda Elektronik Gümrük İşlemleri ve Gümrük Otomasyon Uygulamaları'nı geliştirerek devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

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