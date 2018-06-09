"Gümrüklerde iletişim çağını yaşıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son yıllarda yapılan çalışmalarla gümrüklerdeki bekleme sürelerini en aza indirdiklerini belirterek, "Uluslararası ticaret üzerindeki işlem, zaman ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Artık kağıt gerektirmeyen elektronik sistemlere dayalı bilgi ve iletişim çağını yaşıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'da Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın 21 ayda tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi.

Yeni hizmet binasının açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, artık hem kent hem de bölgeye yakışan bir binanın hizmete girdiğini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, hedeflerinin Türkiye'de ticaretin daha kolay ve güvenli yapılması olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"2023 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın 2 trilyon dolara, ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması gibi makroekonomik hedeflere ek olarak, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, gümrük iş ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeni gümrük kapılarının açılması, mevcut kapı ve tesislerimizin yenilenmesi hayati önem taşımaktadır."