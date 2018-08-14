HABER

Gümrüklerde kaçak ete geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na günler kala gümrük kapılarında canlı hayvan ve et kaçakçılığı denetimleri sıklaştırıldı - Gümrük muhafaza ekiplerince yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve hayvansal ürün ele geçirildi

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Kurban Bayramı'na günler kala gümrük kapılarında canlı hayvan ve et kaçakçılığı denetimleri artırıldı. Gümrük muhafaza ekiplerince yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve hayvansal ürün ele geçirildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ve et kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gümrük kapılarında yoğun kontrol yapılıyor.

Kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında ülkeye giren araç ve konteynerler yakın takibe alınırken, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen etlerin muafiyet limitlerini aşmaması için havaalanları ve limanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Bakanlık, canlı hayvan ve et kaçakçılığı konusunda yüksek hassasiyet gösterilmesi için gerekli önlemleri alırken, merkez ve taşra teşkilatı vasıtasıyla x-ray tarama sistemleri, karbondioksit ölçüm cihazları, kameralar ve istihbari çalışmalar gibi kaçakçılıkla mücadele yöntemleri etkin şekilde kullanıldı.

Bu çerçevede, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan denetimlerde yılbaşından bu yana 1 milyon lira değerinde 44,5 ton kaçak et, canlı hayvan ve yüksek miktarda hayvansal ürünün ülkeye sokulmasının önüne geçildi.

- Girişler veteriner kontrolünde

Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin gümrük kapılarından ülkeye girişleri veteriner kontrolünde gerçekleştiriliyor. İthalat ve ihracat işlemlerinin yapıldığı gümrüklerde, Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmaksızın canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkeye girişine veya buralarda herhangi bir işleme tabi tutulmasına izin verilmiyor.

Kaçak olarak yurda sokulduğu belirlenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin mülkiyeti, mahkeme kararıyla kamuya geçiyor. Mülkiyeti kamuya geçen canlı hayvanlar karantinaya alınırken, bakım ve karantina masrafları sahiplerince karşılanıyor. Karantinadan sonra sağlıklı olduğu tespit edilenler ekonomiye kazandırılıyor.

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Dicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacakDicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacak
40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümrükler kaçak et kurban bayramı Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Astellas, 'bilimsel iş ortağı' KAM’lar yetiştiriyor!

Astellas, 'bilimsel iş ortağı' KAM’lar yetiştiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.