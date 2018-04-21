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Gümüş işlemeli gelinlikler görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de kadın girişimcinin hazırladığı gümüş işlemeli gelinlik ve bindallıların yer aldığı defile, renkli görüntülere sahne oldu

Gümüşhane'de kadın girişimci tarafından hazırlanan gümüş işlemeli gelinlik ve bindallıların yer aldığı defile ilgi gördü.

Kent merkezindeki otelde düzenlenen defilede farklı ve özgün gelinlik ile bindallı tasarımları, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ateş dansı gösterisinin de yapıldığı defile ilgiyle izlendi.

Defileyi düzenleyen 3 çocuk annesi kadın girişimci Ayşegül Öznur Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, stilistlik ve çizim eğitiminin ardından gelinlik tasarlamaya başladığını söyledi.

Açtığı iş yerinde tasarladığı ürünleri insanların beğenisine sunmak istediğini belirten Parlak, "Burada Gümüşhane'nin gümüşüyle bizim özel tasarımlarımızı bir araya getirdik. Ürünlerimin tanınmasını istedim." dedi.

- 100 yıllık gelinlik podyumda

Parlak, defilede 50'ye yakın ürünün görücüye çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelinlerimizin hayal ettiği ürünleri tasarlıyoruz. Gümüşhane küçük bir şehir olduğu için göz önünde olmak ve küçük bir şehirden de bir markanın doğabileceğini göstermek istedim. Defilede en dikkati çekici ürün, babaannemin 100 yıllık bir gelinliği var. Onu gümüşle bir araya getirip nostalji yaparak günümüze uyarladık."

Defileye Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay ile davetliler katıldı.

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Gümüş süslemeli gelinlik gümüşhane kadın girişimci

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