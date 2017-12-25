HABER

"Gümüş Sakal" Nusret Özcan anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 23:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Şair ve yazar Abak: - "(Nusret Özcan) Şehirde yeniden kendi kültür ve medeniyet değerlerimizi uyandırma çabasındaydı" - Yazar Kurban: - "Nusret Ağabey 'İnsan ibadete de dostlarının yanına da koşarak, aşkla gider' derdi. Ben de buraya öyle geldim" - Gazeteci Şeker: - "Son zamanları da görseydi iyi olurdu diye düşünüyorum. Muhtemelen 15 Temmuz'da şehit olanların arasında yer alırdı"

İSTANBUL (AA) - "Gümüş Sakal" olarak tanınan gazeteci yazar Nusret Özcan, vefatının 10. yılında düzenlenen panelde anıldı.

Oturum başkanlığını Ekrem Ayyıldız'ın üstlendiği "Gümüş Sakal'ın Ardından" adlı program, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ayyıldız, Özcan'ın şiire çok önem verdiğini ve çok disiplinli bir yapısı olduğunu dile getirdi. Özcan'ın geniş bir okuma kültürü olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, divan şiirine muhabbeti olan Özcan'ın, dostlarına da çok önem verdiğini anlattı.

Şair ve yazar Şaban Abak da Özcan'ın çok iyi bir hikayeci ve yazar olduğunu, tiyatroyla da yakından ilgilendiğini söyledi.

Özcan'ın çok düşünceli bir yapıya sahip olduğunu aktaran Abak, "Sarıkamış'ın büyük bir savaş olarak önemini bugün daha çok konuşuyoruz. Herkes Sarıkamış'ın artık farkında ama o, 20 yıl önce de önemserdi orayı. Sarıkamış'la ilgili kitap da yazdı. Klasik edebiyatımıza meraklıydı. Şehirde yeniden kendi kültür ve medeniyet değerlerimizi uyandırma çabasındaydı. Şehre, şehrin sosyal mekanlarına, kurum ve kuruluşlarına ayrı önem verdi." diye konuştu.

- "Hüzünle değil muhabbetle anmak gerekir"

Abak, Özcan'ın geniş bir okuma yelpazesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İslam, şüphesiz hak din ama onu benimsemiş olan Müslümanlar son zamanlarda sıkıntılı durumda. Nusret de mimaride, musikide, resimde adı bilinen büyüklerimiz gibi 20. asrın sıkıntılarının farkındaydı ve o sıkıntılardan bahsederdi. Fiziki bir saldırı altındayız, İslam coğrafyası parçalanmış durumda. Parçaların içerisinde kalmış olan İslam milletinin parçacıkları birbirine yabancılaştırılmak isteniyor. Yani parçalanan coğrafyadan hareketle milletleri de parçalamaya çalışıyorlar. Bizim, bu parçalı tabloyu sona erdirmemiz, Müslümanları bir araya getirmemiz boynumuzun borcu. Bunu sistemli bir şekilde dile getiren ilk kişi de Necip Fazıl'dır. Nusret Özcan da Necip Fazıl'ın ışığının farkına varmış basiret ve feraset sahibi bir İstanbullu idi. Necip Fazıl'dan aldığı ilhamla, elinden geldiğince, bütün ömrü boyunca yazarak, anlatarak bu yola katkıda bulunmaya çalışıyordu. Gençlerin de bu insanları örnek alması ve benimsemesi gerekiyor."

Yazar Ebubekir Kurban da Özcan'ın hakikatin peşinde olduğunu ve onu kendi gönlünde bulduğuna inandığını dile getirdi.

Özcan'ın "kentli" olduğuna işaret eden Kurban, "Nusret Ağabey 'İnsan ibadete de dostlarının yanına da koşarak, aşkla gider' derdi. Ben de buraya öyle geldim. Çok şey öğrendim ondan ama en çok benimsediğim ve uyguladığım şey budur." dedi.

Kurban, değerli şahsiyetleri anmanın önemine değinerek, "Nusret Özcan'ı hüzünle değil muhabbetle anmak gerekir. Çünkü kendisi tebessüm ederek yaşayan bir adamdı. Ben kendisini gülerek, coşkuyla anıyorum. Bugünlerde onu çok özlüyorum. Şimdi bizim sivil toplum kuruluşlarımız çok politik bir dil tutturdu. Nusret Ağabey, bu şekilde bir ayrım yapmaz, tek tek insanların şahsiyetlerine önem verirdi." ifadelerini kullandı.

- "Bazı insanlar silinmiyor"

Gazeteci Mehmet Şeker ise Özcan'la yaklaşık 25 yıl önce tanıştıklarını ve uzun süre birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Beraber hem keyifli hem sıkıntılı günler geçirdiklerini vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

"Kendimi bir gün bile ayrı kalmamış gibi hissediyorum. O hatıraları not alsaydık çok kıymetli olurdu. O sevdiklerine 'sevgilim' derdi. Onu tanımayanlar ne demek istediğini anlamazdı belki ama o kelimenin hakkını vererek söylerdi. Zaman zaman sinirlenir, bağırır çağırır, sonra gelir sarılırdı. O sevgisini kaybettiğini hatırlamıyorum. Nusret Ağabey'i tanımayanlar bile fotoğrafına baktığında aynı şeyi düşünürdü, 'Gümüş Sakal', Mustafa Kutlu'nun yazısının başlığıydı, çok da yakıştı."

Şeker, Nusret Özcan'ın esprili kişiliğine işaret ederek, "Biz Nusret Ağabey'in sevenleri, diğer tarafta da onunla beraber oluruz diye ümit ediyorum, dualarım bu yönde. Son zamanları da görseydi iyi olurdu diye düşünüyorum. Muhtemelen 15 Temmuz'da şehit olanların arasında yer alırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin de Özcan'la çok sık görüştüklerini belirterek, "Bir insanı anmak, hepimiz için aslında ihtiyaç, bazı insanları anmak ise toplum için ihtiyaç. Nusret Özcan da anılmaya değer çok kıymetli bir insandı. Hepimiz geldik, gidiyoruz, diğer gelenler de gidecek. Bazı insanlar ise silinmiyor, gitmiyor. Nusret Özcan da öyle biriydi. Gülünce gözlerinin içi güler, çok güzel 'azizim' derdi." diye konuştu.

Nusret Özcan'ın merhamet, nezaket ve nezahet sahibi biri olduğunu belirten Zengin, "Bağlı olmaktan onur duyduğu ve bunu her zaman ilan ettiği Necip Fazıl'a çok benzerdi. Nusret Ağabey, sokaktaki yüzeyselliğin içine 'şak' diye dalabilen bir insandı. Aynı zamanda tasavvufun derinliklerine de hiç endişe etmeden dalabilirdi. Sadece tasavvufla, edebiyatla ya da sanatla ilgilenmezdi, hepsini çok yakından takip ederdi." ifadelerini kullandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

On Numara sonuçları 25 Aralık: 2017'nin son On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu!

On Numara sonuçları 25 Aralık: 2017'nin son On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.