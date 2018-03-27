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Gümüşçüden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 21:19 | Son Güncelleme

Başkentte, gümüş satmak bahanesiyle girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş çalan şüpheli yakalandı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Başkentte, gümüş satmak bahanesiyle girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da gümüş takı satılan bir iş yerine müşteri gibi giren ve 20 bin lira değerinde gümüş eşya çalan şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerdeki şüphelinin 7 ayrı suçundan emniyette kaydı bulunan F.K. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.K'nın gizlendiği adreslere operasyon düzenlendi.

Yakalanan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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