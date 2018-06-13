Gümüşhane-Bayburt Havalimanı temel atma töreni (2)

"Milletin adamını cumhurbaşkanı seçecek miyiz, rekor oyla seçecek miyiz? Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. 16 yıldır yaptıklarımızı en iyi sizler biliyorsunuz ama bakıyoruz muhalefetin adayları adeta bir yıkım ekibi gibi çalışıyorlar, yıkım ekibi. AK Parti yapar, onlar AK Parti'nin yaptıklarını yıkacaklarmış? Gücünüz yeter mi? Gümüşhane izin verir mi? Bayburt izin verir mi? Bu millet izin verir mi? Dilin zekatı hayır konuşmaktır, güzel konuşmaktır, siz yapmak varken, güzelleştirmek varken yıkmak neyin nesi oluyor? Onlar ne derse desin..."

Yıldırım, vatandaşlara, "24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız?" sorusunu yönelterek, şöyle devam etti:

Türkiye'nin en fazla tüneli ve köprüsü olan ilin Gümüşhane olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Eskiden yol yoktu. Zigana Tüneli küçük dedik, şimdi 13 kilometrelik iki tane yeni tünel yapıyoruz, bittiğinde Trabzon 45 dakika olacak." diye konuştu.

Yıldırım, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde inşa edilecek Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gümüşhane Çevre Yolu'nun 12 kilometre olduğunu, 8 kilometresinin tünel ve viyadük olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "16 yıldır yaptıklarımızı en iyi sizler biliyorsunuz ama bakıyoruz muhalefetin adayları adeta bir yıkım ekibi gibi çalışıyorlar, yıkım ekibi. AK Parti yapar, onlar AK Parti'nin yaptıklarını yıkacaklarmış? Gücünüz yeter mi?" dedi.

Vatandaşların sloganları üzerine, "Terör örgütü de yıkıyor değil mi?" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çukurlar, hendekler kazıyor değil mi? İşte o Güneydoğu'da hendekler kazan, çukurlar kazan ve milleti canından bezdiren o terör örgütüne de hak ettiği cevabı verdik mi? Terörü ülke topraklarında etkisiz hale getirdik mi? Şimdi nereye giderlerse enselerindeyiz, Kandil'e giderlerse oradayız, Fizan'a giderlerse oradayız, terörü bu ülkenin, bu milletin gündeminden inşallah çıkaracağız. Türkiye'yi 24 Haziran seçimleriyle Cumhuriyetin 100. yılına Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ile emin adımlarla götürmeye hazır mıyız?"

Yıldırım, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "İkinci bayramızın 24 Haziran demokrasi seçim bayramımız da mübarek olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, butona basarak temel attı.

Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)

