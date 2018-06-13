Gümüşhane-Bayburt Havalimanı temel atma töreni

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı ile ilgili "Burası sadece Gümüşhane'yi, Bayburt'u İstanbul'a, Ankara'ya bağlamayacak; buraya ekmek getirecek, aş getirecek, iş getirecek, üretim getirecek. Gümüşhane'yi, Bayburt'u değiştirecek, Türkiye'yi büyütecek." dedi.
Ağbal, Salyazı mevkisinde inşa edilecek Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın takdir ve teveccühleriyle Gümüşhane ve Bayburt'a büyük bir havalimanı kazandırıldığını söyledi.
Havalimanının, hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Ağbal, "Burası sadece Gümüşhane'yi, Bayburt'u İstanbul'a, Ankara'ya bağlamayacak; buraya ekmek getirecek, aş getirecek, iş getirecek, üretim getirecek. Gümüşhane'yi, Bayburt'u değiştirecek, Türkiye'yi büyütecek. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise iki ilin vatandaşlarının, hava yolu ile ulaşımlarını sağlayacak olan önemli yatırım için bir arada bulunduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın, son 16 yıldaki yakın ilgisi ve hükümetin güçlü desteğiyle her alanda ilerleyen ve gelişen bir Gümüşhane ve Bayburt olduğunu anlatan Memiş, havalimanının her iki ile de hayırlı olmasını temenni etti.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan da tarihi günlerden birini yaşadıklarını dile getirerek, "Gurbet ile sılayı yakınlaştıracak, hemşehrilerimizi hasret duydukları memleketlerine çok daha kısa sürede kavuşturacak, illerimizin ve çevresinin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın her iki ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Pehlivan, bu yatırımın hayata geçmesi konusundaki desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bakanlara şükranlarını sundu.
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