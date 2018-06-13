Gümüşhane-Bayburt Havalimanı temel atma töreni

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı ile ilgili "Burası sadece Gümüşhane'yi, Bayburt'u İstanbul'a, Ankara'ya bağlamayacak; buraya ekmek getirecek, aş getirecek, iş getirecek, üretim getirecek. Gümüşhane'yi, Bayburt'u değiştirecek, Türkiye'yi büyütecek." dedi.

Ağbal, Salyazı mevkisinde inşa edilecek Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın takdir ve teveccühleriyle Gümüşhane ve Bayburt'a büyük bir havalimanı kazandırıldığını söyledi.

Havalimanının, hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Ağbal, "Burası sadece Gümüşhane'yi, Bayburt'u İstanbul'a, Ankara'ya bağlamayacak; buraya ekmek getirecek, aş getirecek, iş getirecek, üretim getirecek. Gümüşhane'yi, Bayburt'u değiştirecek, Türkiye'yi büyütecek. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise iki ilin vatandaşlarının, hava yolu ile ulaşımlarını sağlayacak olan önemli yatırım için bir arada bulunduklarını belirtti.