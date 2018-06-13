HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreni (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Memleketin her köşesine hizmet götürmek için zamanla yarışıyoruz" - "İnşallah 2020'de havalimanımızı açmış olacağız, artık buraya uçakla geleceğiz" - "AK Parti'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye, yurdun her köşesinde hizmeti var, izi var, mührü var. Haritaya baktığınızda bütün şehirlerde AK Partiyi görürsünüz, ay-yıldızlı Türk bayrağını görürsünüz. 16 yıllık kalıcı eserleri görürsünüz"

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Memleketin her köşesine hizmet götürmek için zamanla yarışıyoruz." dedi.

Yıldırım, Salyazı mevkisinde inşa edilecek Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Hem Gümüşhane'nin hem de Bayburt'un gönlümüzdeki yeri bir başkadır. Her iki şehirde girdiğimiz bütün şehirlerde bizi çok yüksek oyla destekledi, yalnız bırakmadı. Gümüşhane, Bayburt AK Parti'ye ilk günden beri desteğini artırarak devam ettiriyor. Sağolun, varolun." ifadesini kullandı.

Öğlen vakti Bayburtlularla buluştuğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden Gümüşhane'de yine hemşehrilerimizle buluştuk. Buradan sonrada baba ocağına Erzincan'a geçeceğiz, orada hemşehrilerimizle buluşacağız. Memleketin her köşesine hizmet götürmek için zamanla yarışıyoruz. İşte bugün, bu ramazan ayının son günlerinde Gümüşhane'ye, Bayburt'a bereket getirecek, kalkınma getirecek, zenginlik getirecek büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Gümüşhane- Bayburt Havalimanı hayırlı uğurlu olsun."

Yıldırım, yapılacak olan havalimanı ile ilgili bilgi vererek, şunları ifade etti:

"2 milyon yıllık kapasitesi olacak. 2 milyon insan gelecek. Bayburt'u, Gümüşhane'yi, Erzincan'ı, Giresun'u üst üste koy ancak 2 milyon eder. Onun için büyük bir havalimanı yapıyoruz. Toplam maliyeti 310 trilyon. Helali hoş olsun. İnşallah 2020'de havalimanımızı açmış olacağız, artık buraya uçakla geleceğiz. Gümüşhaneliler, Salyazılılar, Bayburtlular, gurbetçi hemşehrilerimiz, turistler artık yol çilesi çekmeyecek. Dünyanın 4 bir yanından uçakla buralara gelebilecekler. Havalimanımız Bayburt'a, Gümüşhane'ye ülkemize hayırlı olsun. Böyle önemli bir eseri sizler kazandırmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim."

Başbakan Yıldırım, ülkenin her şehrinin hizmete layık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kendimizi eğer buralara vefa borcumuzu ödemezsek rahat hissetmeyeceğiz. Davamız, muradımız sizlere hizmettir. Bütün derdimiz milletimizi, devletimizi birlikte yüceltmektir. AK Parti'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye, yurdun her köşesinde hizmeti var, izi var, mührü var. Haritaya baktığınızda bütün şehirlerde AK Partiyi görürsünüz, ay yıldızlı Türk bayrağını görürsünüz. 16 yıllık kalıcı eserleri görürsünüz. Bütün şehirlerimizi hizmet konusunda hep bir gördük. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirinden ayırmadık. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. Eserlerimizi 81 ilimizde birer birer hayata geçiyoruz. 15 yılda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere hizmetlere dönüştük. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık. Türkiye'yi bölünmüş yollarla, havaalanlarıyla, modern demir yollarıyla, köprülerle, tünellerle donatacağız dedik, hamdolsun verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik."

(Sürecek)

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kazaSelimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza
Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

İlginizi Çekebilir

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.