Gümüşhane'de 2 askeri yaralayan teröristler Eren Bülbül'ün katilleri çıktı

Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi kırsalında geçen perşembe günü 2 askeri yaraladıktan sonra kaçan teröristlerin, Eren Bülbül’ün katili olduğu ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre istihbarat birimleri, PKK terör örgütü üyelerinin mart ayı itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nde ve Amanos Dağları’nda kış üslenmesinden çıktığı yönünde elde ettiği bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı. Bu bilginin iletilmesinin ardından güvenlik güçleri Karadeniz Bölgesi’nde üç koldan operasyonlara başladı. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında operasyonlar sürerken, Kürtün İlçesi kırsalında 2 terörist fotokapan tarafından görüntülendi. Bunun üzerine operasyon bu bölgeye kaydırıldı. Perşembe günü çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Güvenlik güçleriyle çatışan teröristlerin 11 Ağustos 2017’de Maçka’da Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit edenler olduğu belirlendi. Grupta ‘Cudi-Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın yanı sıra ‘Rodi’ kod adlı Mardinli teröristin bulunduğu öğrenildi. Grupta ayrıca ‘Kawa’ ve ‘Sorej’ kod adlı İranlı 2 teröristin olduğu ifade edildi.