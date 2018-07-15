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Gümüşhane’de şehit yakınları ve gazilere yemek verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:03 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehit yakınları ile gazi ve ailelerinin onuruna Vali Okay Memiş tarafından yemek verildi.

Gümüşhane’de şehit yakınları ve gazilere yemek verildi

Ramada Gümüşhane otelde gerçekleştirilen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra şehit yakınları, gaziler ve ailelerine seslenen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Şehitlerimize minnettarız. Acınızı paylaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizlere layık olmak için çalışıyoruz. Yarın ahirete gittiğimizde, şehitlerimiz bize ‘bizler genç yaşta şehit olurken sizler bu vatan için ne yaptınız’ dediğinde mahcup olmamak için çalışıyoruz. Bütün ekibimiz ve arkadaşlarımızla beraber Gümüşhane için çalışıyoruz. Gümüşhane’nin kamu kaynaklarından maksimum ölçüde faydalanması için çalışıyoruz. Gümüşhane’nin geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, tüm seçilmiş ve atanmış hepimiz siz değerli şehit ailelerimize ve şehitlerimize mahcup olmamak için herkesi kucaklayarak çalışıyoruz ve hizmet ediyoruz” dedi.

Ne Türk demokrasi tarihinde ne de dünya tarihinde 15 Temmuz gibi bir örnek olmadığını, eşi benzeri görülmemiş çok önemli bir hadise olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Maalesef kendi içimizde devletin içine sızmış olan hain FETÖ terör örgütünün bir kalkışmasıydı. Bu kalkışmaya karşı bizlerin görevi anayasal düzenin yanında durmak, cumhurbaşkanımızın yanında durmaktı. Sivil vatandaşlarımızın böyle bir görevi olmadığı halde canlarını bu ülke için demokrasi için siper ettiler ve şehit oldular. Vatandaşlarımız tankın altına yatarak, uçakları ellerindeki imkanlarla müdahale etmeye çalışarak, namlulara karşı ellerinde Türk bayraklarıyla bu hain kalkışmaya karşı geldi. Biz Gümüşhane olarak 15 Temmuz hain kalkışmasını 81 il içinde en sorunsuz atlatan illerden biriyiz. Biz FETÖ terör örgütüyle mücadeleyi sonuna kadar yürütüyoruz, yürüteceğiz de. 300 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. Ama bununla birlikte bizler hem ben hem de yargı mensubu arkadaşlarım ince eleyip sık dokuyarak karar veriyoruz. Biz her FETÖ’cüyü er geç yakalar ve devlet olarak tepesine bineriz. Hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de terörle mücadele de hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de kahraman Türk milletinin destan yazdığı günlerden birisinin de 15 Temmuz tarihi olduğunu belirterek, o gece başta kendisinin olmak üzere Gümüşhane’de yaşananları katılımcılara anlattı ve 27 gün süren demokrasi nöbetlerini hatırlatarak, “Bizler 15 Temmuz’u unutmadık ve hiç kimseye de unutturmayacağız. Bu manada bize ne düşüyorsa vatanımız, milletimiz için yapacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15temmuz2017 15 Temmuz

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