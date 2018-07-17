Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane’de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori’de bulunan PKK’lı terörist, ’Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı.
Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK’lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk ediliyor.
Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK’lı teröristlere ’teslim olun’ çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi. 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori’de 1 milyon lira ödül ile aranan ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in de yer aldığı belirlendi. (DHA)
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