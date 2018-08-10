Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezin önüne getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu." dedi. Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin 24 Haziran'da sıradan bir genel seçim yaşamadığını, aynı zamanda bir yönetim sistemini de değiştirdiğini söyledi. Parlamenter demokrasiden artık başkanlık sistemine geçildiğini anımsatan Erdoğan, bununla inkılabi bir değişim ve dönüşümün yaşandığını ifade etti. Başkan Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında milletin takdiriyle kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve unsurlarıyla ilk kez uygulanmaya başlandığını anlattı. 9 Temmuz'daki yemin töreninin ardından hem yönetim mimarisini oluşturduklarını hem de kabineyi belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Ardından da bakan yardımcılarımızın ve bazı üst düzey görevlilerimizin atamalarını yaptık, ince eledik sık dokuduk. Çok titiz bir çalışmayla inşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Bir taraftan atamalarımızı yaparken, diğer taraftan milletimize hizmet yolculuğumuzun kesintiye uğramamasına özen gösteriyoruz.

Devletimizin işleyişinde en ufak bir zafiyetin oluşmaması için büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü bu ülkenin kaybedecek vakti yok, tek bir anı yok, tek bir kuruşu dahi bu noktada israf asla edilemez. Hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı millete hizmet etmemenin bahanesi olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezin önüne getirmişler, bir tane koltuk koymuşlar. Dertler bu. Ama bizim öyle bir derdimiz var mı?" - "Biz, dünya demokrasisinde örneğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos Cumartesi günü AK Parti'nin büyük kongresini yapacaklarına değinerek, "Hep birlikte o kongreyi tüm Türkiye ve dünya izleyecek. Niye? Biz, dünya demokrasisinde örneğiz, örnek. Başka ülkelerde bunun örneği yok, benzeri yok. İddialı konuşuyorum, yok." dedi. "Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Birileri sandıklar kapanır kapanmaz makam, rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız. Biz aldığımız bütün yüksek oy oranına rağmen gece rahat bir uyku çeken değil, tam tersine uykuları kaçan, yüklendiği emanetin ağırlığını her zerresinde ve hücresinde hisseden bir anlayışa sahibiz.