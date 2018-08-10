Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

Gümüşhane'nin adeta tüneller ve duble yollar, baraj ve göletler şehri haline geldiğini vurgulayan Memiş, "Açılışını yaptığımız çevre yolu şehir geçişlerinde bile 5 büyük tünel bulunmaktadır. Aşılmaz, geçit vermez dağların arkasında yaşayan bizler, geçmişle mukayese edildiğinde hayal nitelikte yatırımlar ve hizmetlerle buluşmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Memiş, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yıldaki yakın ilgisi ve hükümetlerin güçlü destekleri ile ulaşım, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, sağlık, spor ve altyapı alanlarında yaklaşık 10 milyar lira maliyetle gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde Gümüşhane'nin adeta kabuk değiştireceğini, vatandaşların geleceğe umutla baktığını belirtti.

Memiş, şöyle devam etti:

"Tamamlandığında dünyanın ikinci, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli inşaatında yarıya gelindi. Gümüşhane-Bayburt arasındaki 7,5 kilometrelik Vauk Tüneli ile Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6,5 kilometre uzunluğundaki Pekün Tüneli'nin inşatları devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında müjdesini verdiğimiz, haziran ayında da temelini attığımız Gümüşhane Bayburt Havalimanı yapımı hızla devam etmekte. 5 bin kişilik kapalı spor salonunun yapımına da başlandı."

Vali Memiş, 2018 yılını, yüzlerce yıldır bir madenci şehri olan Gümüşhane'nin bu kadim sektörle birlikte kalkınmadaki diğer bir önceliği olan turizm sektöründe de atılım yılı olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başta tarihi Süleymaniye Mahallesi, Zigana Turizm Merkezi, Limni Gölü, Örümcek Ormanları, Karaca Mağarası, Torul Kalesi, Santa Harabeleri, Satala Antik Kenti, Tomara Şelalesi ve yaylaları olmak üzere hepsi ülkemizdeki diğer örneklerinden farklı olarak bugün dahi bakir doğa harikaları olan turizm destinasyonlarında yol, tesis ve peyzaj çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yapılan bütün bu yatırımlar ve hizmetler canlanan Gümüşhane ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak, vatandaşlarımızın refah düzeyinin ve yaşam konforunun artmasına vesile olacaktır. Bu hizmet sayesinde ilimizde yaşayan 200 bin ve gurbetteki yaklaşık 600 bin Gümüşhaneli hemşehrimiz geleceğe umutla bakmaktadır."