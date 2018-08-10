Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreni

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, "Aşılmaz, geçit vermez dağların arkasında yaşayan bizler, geçmişle mukayese edildiğinde hayal nitelikte yatırımlar ve hizmetlerle buluşmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.
Memiş, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yıldaki yakın ilgisi ve hükümetlerin güçlü destekleri ile ulaşım, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, sağlık, spor ve altyapı alanlarında yaklaşık 10 milyar lira maliyetle gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde Gümüşhane'nin adeta kabuk değiştireceğini, vatandaşların geleceğe umutla baktığını belirtti.
Gümüşhane'nin adeta tüneller ve duble yollar, baraj ve göletler şehri haline geldiğini vurgulayan Memiş, "Açılışını yaptığımız çevre yolu şehir geçişlerinde bile 5 büyük tünel bulunmaktadır. Aşılmaz, geçit vermez dağların arkasında yaşayan bizler, geçmişle mukayese edildiğinde hayal nitelikte yatırımlar ve hizmetlerle buluşmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Memiş, şöyle devam etti:
"Tamamlandığında dünyanın ikinci, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli inşaatında yarıya gelindi. Gümüşhane-Bayburt arasındaki 7,5 kilometrelik Vauk Tüneli ile Gümüşhane-Kelkit arasındaki 6,5 kilometre uzunluğundaki Pekün Tüneli'nin inşatları devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında müjdesini verdiğimiz, haziran ayında da temelini attığımız Gümüşhane Bayburt Havalimanı yapımı hızla devam etmekte. 5 bin kişilik kapalı spor salonunun yapımına da başlandı."
Vali Memiş, 2018 yılını, yüzlerce yıldır bir madenci şehri olan Gümüşhane'nin bu kadim sektörle birlikte kalkınmadaki diğer bir önceliği olan turizm sektöründe de atılım yılı olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Başta tarihi Süleymaniye Mahallesi, Zigana Turizm Merkezi, Limni Gölü, Örümcek Ormanları, Karaca Mağarası, Torul Kalesi, Santa Harabeleri, Satala Antik Kenti, Tomara Şelalesi ve yaylaları olmak üzere hepsi ülkemizdeki diğer örneklerinden farklı olarak bugün dahi bakir doğa harikaları olan turizm destinasyonlarında yol, tesis ve peyzaj çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yapılan bütün bu yatırımlar ve hizmetler canlanan Gümüşhane ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak, vatandaşlarımızın refah düzeyinin ve yaşam konforunun artmasına vesile olacaktır. Bu hizmet sayesinde ilimizde yaşayan 200 bin ve gurbetteki yaklaşık 600 bin Gümüşhaneli hemşehrimiz geleceğe umutla bakmaktadır."
Yapılan bu büyük yatırımların Gümüşhane'yi ülkenin diğer şehirlerine ve tüm dünyaya daha fazla, daha kolay entegre ettiğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:
"Liderliğinizde ilimize yapılan hizmetler dünya ölçeğindedir, gelişmiş ülkeler standartlarındadır. Bu hizmetler sayesinde artık Gümüşhaneli vatandaşlarımız başka şehirlerde yaşayan insanlara, hatta gelişmiş ülkelerin standartlarına imrenmemektedir. Bizler biliyoruz ki bu hizmetler 'dünya beşten büyüktür' söyleminizin bir tezahürüdür. Bu söylem, güçlü Türkiye'nin söylemidir. Bu söylem, 81 ilimizi, Gümüşhanemizi dünya ölçeğinde hizmetlere kavuşturan söylemdir."
- "70 noktada 130 milyon lirayı bulan yatırım yapıyoruz"
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise hayalini kurdukları, özlemini çektikleri yolun açılışı dolayısıyla mutluluk duyduklarını söyledi.
Gümüşhane'nin bugün tarihi bir güne şahitlik ettiğini belirten Çimen, şehir için çok önemli olan bu yolun tamamlanarak hizmete açılmasının kendileri için adeta bir bayram olduğunu vurguladı.
Çimen, Başkan Erdoğan'ı 264 gün sonra tekrar Gümüşhane'de ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirdi.
Gümüşhane'ye son 16 yılda sayısız eserler kazandırıldığının altını çizen Çimen, şunları kaydetti:
"Çevre yolumuz bu hizmetlerin en güzel örneğidir. Toplamda 10 milyar lirayı bulan yatırımla geleceğe artık güvenle bakan modern Gümüşhane'nin yolunu siz açtınız. Göreve geldiğimiz günden beri marka kent Gümüşhane'nin inşası için gece gündüz çalışıyoruz. 70 noktada 130 milyon lirayı bulan yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar noktasında desteklerini esirgemeyen size, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."
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