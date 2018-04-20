Gümüşhane şehir içi trafiğinde yeni düzenlemeler

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, esnafın kentin çok önemli değerleri olduğunu fakat diğer vatandaşların taleplerinin de bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

Gümüşhane’de kent merkezinin Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde ki trafik karmaşasına son verecek uygulama için esnaflar, STK’lar ve yetkililerle Vali Okay Memiş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Gümüşhane’de son yıllarda artan araç sayısıyla birlikte şehrin ana caddeleri olan Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde tek yönlü trafik uygulamasına rağmen parklar nedeniyle trafik karmaşası yaşanıyordu. 6 çözüm önerisi masaya yatırıldı

Her iki caddeyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından hazırlanan 6 ayrı çözüm önerisi geniş katılımlı toplantıda masaya yatırılırken, cadde esnafı, STK temsilcileri ve bürokratlar hem bu 6 madde hakkında hem de kendi çözüm önerilerini paylaştı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve katılımcıların tamamının fikrini beyan ettiği toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada her iki caddede de yürümekten büyük zevk aldığını kaydeden Vali Memiş, bütün çabalarının Gümüşhane ekonomisini kalkındırmaya yönelik olduğunu belirterek bu caddelere herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

“Şehircilik olarak Karadeniz’in en iyi illerinden birisi Gümüşhane’dir”

Şehirlerin yerel yönetimleriyle geliştiğine dikkat çeken Vali Memiş, “Belediye yönetimi iyiyse iyi bir kentleşme vardır, kötüyse çarpık kentleşme vardır. Şehircilik olarak Karadeniz’in en iyi illerinden birisi Gümüşhane’dir. Planlama çok önemli ve zamanında yapılmalı. Yoksa sokaklarda trafik sorunuyla karşılaşıyoruz. Zamanında iyi planlama yapılabilseydi bu toplantı konusu olmayacaktı. Bugün palyatif bir çözüm üreteceğiz. Mutlak sonuca ulaşamayız. Neye karar verirsek verelim memnuniyeti yüzde yüz sağlamamız çok güç” dedi. “Kurallara hep birlikte uyacağız”

Polisle vatandaşı karşı karşıya getirmemeye çaba gösterdiklerini, adil ve herkese eşit mesafede olacaklarını dile getiren Vali Memiş, “Kurallara hep birlikte uyacağız. Bu caddelerdeki keşmekeşliği önlemek için burada toplandık. Burada aldığımız karar doğrultusunda polisimiz polislik yapacak. Ufak tefek eksikler olabilir. Vatandaşlara polisimiz çok nazik ve incitmeden davranacak. Hep birlikte karar verip uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Her 5 kişiye ve her 3 sürücüye bir araç düşüyor

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Celal Sarısoy yaptığı sunumda il merkezindeki her 5 kişiye bir araç, sürücü sayısının araç sayısına oranlanmasında da il merkezinde her 3 sürücüye bir araç düştüğünden bahsetti. Otoparklar yüzde 70 doluluk oranında

Fuadiye caddesi, Zafer caddesi, Hasanbey Caddesi, Atatürk caddesi ve Cumhuriyet caddesi hakkında teknik bilgiler veren Sarısoy, il merkezinde 610 araç kapasiteli 4 otopark bulunduğunu ve ortalama doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Her iki caddede ki trafik sorunu için çözüm önerilerini 6 başlıkta anlatan Sarısoy’un ardından söz alan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen şehrin sorunlarıyla ilgili her zaman istişare ve ortak akıl için uzman kişilerle bir araya geldiklerini hatırlattı. “Çevre yolu bittiğinde şehir trafiği rahatlayacak”

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen uzmanlarla birlikte tek yön uygulaması yaptıklarını, ilk zamanlar tek yön uygulamasının trafiği biraz rahatlatmasına karşın daha sonra yine sorunlar çıktığına değinen Çimen, Ağustos ayı sonunda bitecek çevre yolunun şehir trafiğini rahatlatacağını belirterek, uzun vadede Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerini yayalaştırmak istediklerini dile getirdi.

“Gümüşhane’de yaşayan insanlar prestij caddesi istiyor”

Toplantıya katılan esnaf, STK temsilcisi ve diğer yetkililer ile vatandaşların tek tek söz alarak görüşünü açıkladığı toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede amaçlarının esnafı korumak olduğunu vurgulayan Vali Memiş, “Bu tür prestij caddeleri yapılmak kaydıyla insanlar şehirlere gelirler. Endişelerinize katılıyorum ama hiç kaygı duymayın. İki konu üzerinde çalışacağız. Gümüşhane’de yaşayan insanlar da prestij caddesi istiyor. Bu isteğe kimse duyarsız kalamaz. Esnaflarımız bu kentin çok önemli değerleri ama diğer vatandaşlarımızın talepleri de bir o kadar önemli” dedi.

Toplantıda çözüm önerileri arasında yer alan Atatürk Caddesinin yayalaştırılması, Cumhuriyet caddesinde tek yönlü süreli park ve her iki caddede de sadece tek yönlü süreli park uygulamasının İl Trafik Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmasına karar verildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, cadde esnafı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane şehir içi trafiğinde yeni düzenlemeler

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