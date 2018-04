Gümüşhane şehir içi trafiğinde yeni düzenlemeler

6 çözüm önerisi masaya yatırıldı Her iki caddeyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından hazırlanan 6 ayrı çözüm önerisi geniş katılımlı toplantıda masaya yatırılırken, cadde esnafı, STK temsilcileri ve bürokratlar hem bu 6 madde hakkında hem de kendi çözüm önerilerini paylaştı. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve katılımcıların tamamının fikrini beyan ettiği toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada her iki caddede de yürümekten büyük zevk aldığını kaydeden Vali Memiş, bütün çabalarının Gümüşhane ekonomisini kalkındırmaya yönelik olduğunu belirterek bu caddelere herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, esnafın kentin çok önemli değerleri olduğunu fakat diğer vatandaşların taleplerinin de bir o kadar önemli olduğunu söyledi. Gümüşhane’de kent merkezinin Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde ki trafik karmaşasına son verecek uygulama için esnaflar, STK’lar ve yetkililerle Vali Okay Memiş başkanlığında toplantı düzenlendi. Gümüşhane’de son yıllarda artan araç sayısıyla birlikte şehrin ana caddeleri olan Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde tek yönlü trafik uygulamasına rağmen parklar nedeniyle trafik karmaşası yaşanıyordu.

Her 5 kişiye ve her 3 sürücüye bir araç düşüyor

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Celal Sarısoy yaptığı sunumda il merkezindeki her 5 kişiye bir araç, sürücü sayısının araç sayısına oranlanmasında da il merkezinde her 3 sürücüye bir araç düştüğünden bahsetti.

Otoparklar yüzde 70 doluluk oranında

Fuadiye caddesi, Zafer caddesi, Hasanbey Caddesi, Atatürk caddesi ve Cumhuriyet caddesi hakkında teknik bilgiler veren Sarısoy, il merkezinde 610 araç kapasiteli 4 otopark bulunduğunu ve ortalama doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Her iki caddede ki trafik sorunu için çözüm önerilerini 6 başlıkta anlatan Sarısoy’un ardından söz alan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen şehrin sorunlarıyla ilgili her zaman istişare ve ortak akıl için uzman kişilerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

“Çevre yolu bittiğinde şehir trafiği rahatlayacak”

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen uzmanlarla birlikte tek yön uygulaması yaptıklarını, ilk zamanlar tek yön uygulamasının trafiği biraz rahatlatmasına karşın daha sonra yine sorunlar çıktığına değinen Çimen, Ağustos ayı sonunda bitecek çevre yolunun şehir trafiğini rahatlatacağını belirterek, uzun vadede Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerini yayalaştırmak istediklerini dile getirdi.