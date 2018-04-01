Gümüşhane TSO’da organ seçimleri gerçekleştirdi

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası’nın (GTSO) 7 farklı meslek grubunun genel organ seçimleri gerçekleştirildi. Yönetim kurulu seçimleri ise 5 Nisan’da yapılacak.

Yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan İsmail Akçay’ın dışında liste veren olmazken, Gümüşhane, Torul ve Kürtün ilçelerinde 7 farklı meslek grubunda faaliyet gösteren 544 üyeden 133’ü oy kullandı.

GTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde sandıklar 17.00 itibariyle kapanırken seçimlerin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, Türkiye genelinde 365 oda ve borsada 1 Nisan itibariyle organ seçimleri başladığını ve Nisan ayı içerisinde seçimlerin tamamının yapılacağını hatırlattı.

5 Nisan’da yönetim kurulu seçilecek

Gümüşhane olarak birinci etaptaki organ seçimlerini bitirdiklerini kaydeden Akçay, “Bugün biz burada meslek komitesi yönetim kurulu üyelerimizi ve meclis üyelerimizin seçimini yaptık. Bundan sonra seçim kurulunun verdiği tarih olan 5 Nisan tarihinde tekrar ikinci defa sandık kurulacak ve o sandıkta yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu üyelerini seçeceğiz. TSO’larda seçimler bir günde yapılıp biten seçimler değil. Bir süreç alıyor bu seçimler” dedi.

Kendi başkanlığı döneminde yaptıkları 6.seçim olduğunu ifade eden Başkan Akçay, “Bu konuda Gümüşhane esnaf ve tüccarının bize gösterdiği güven, bize verdiği destek her türlü takdirin üzerindedir. Ben bütün Gümüşhane esnaf ve tüccarına, Ticaret ve Sanayi Odamızın esnaf ve tüccarlarına, Torul ve Kürtün ilçelerimizin esnaf ve tüccarlarına teşekkür ediyorum” dedi.