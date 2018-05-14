Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni

Gümüşhane Üniversitesi'nde 2017-2018 akademik yılında mezun olan 4 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri kutladı.
Öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyen Memiş, "Mezun olduktan sonra her şey bitmiyor. Onun için çalışmalarınıza devam edin. Ben, sizin Gümüşhane'nin gönüllü elçileri olduğunuzu düşünüyorum. Bizler Gümüşhane için ne söylersek söyleyelim, sizlerin söylediği kadar önemli olmaz. Türkiye'nin doğal güzellikleri açısından en zengin ilinde eğitim gördünüz. Bu nedenle sizler hem gönül hem de turizm elçilerimizsiniz." dedi.
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise Gümüşhane Üniversitesinin 2 enstitü, 20 yüksek lisans programı, 6 doktora programı, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksek okulu, 7 araştırma ve uygulama merkezine sahip olduğunu söyledi.
Gelişen ve geliştiren bir üniversite olarak bugün itibarıyla 4 bin öğrenciyi uğurlayacaklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:
"Sizlerden geleceğe yönelik beklentilerimiz var. Sizler için asıl hayat bundan sonra başlıyor. Şimdiye kadar öğrenciydiniz ve ailelerinizin büyük fedakarlıkları ile bu noktaya geldiniz ama bu bir son değil, bir başlangıçtır. Sizlerden şimdiye kadar çalışmadığınız kadar çalışmanızı istiyorum. Yaş olarak, zihin olarak, beyin olarak, beden olarak en çok çalışıp üretecek yaştasınız. Bir süre sonra isteseniz de çalışamayacaksınız. Onun için bundan sonra çok çalışmanızı istiyorum."
Törende mezun öğrenciler adına dönem birincisi Zeynep Çevik konuşma yaparak, başarısını ailesiyle paylaştığını söyledi.
Kendisine her konuda destek olan babası ve annesine minnet duygularını ifade eden Çevik, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edilen tören, öğrencilerin hep bir ağızdan yemin etmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.
Törene, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler de katıldı.
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