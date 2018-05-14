Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni

Gümüşhane Üniversitesi'nde 2017-2018 akademik yılında mezun olan 4 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri kutladı.

Öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyen Memiş, "Mezun olduktan sonra her şey bitmiyor. Onun için çalışmalarınıza devam edin. Ben, sizin Gümüşhane'nin gönüllü elçileri olduğunuzu düşünüyorum. Bizler Gümüşhane için ne söylersek söyleyelim, sizlerin söylediği kadar önemli olmaz. Türkiye'nin doğal güzellikleri açısından en zengin ilinde eğitim gördünüz. Bu nedenle sizler hem gönül hem de turizm elçilerimizsiniz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise Gümüşhane Üniversitesinin 2 enstitü, 20 yüksek lisans programı, 6 doktora programı, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksek okulu, 7 araştırma ve uygulama merkezine sahip olduğunu söyledi.

Gelişen ve geliştiren bir üniversite olarak bugün itibarıyla 4 bin öğrenciyi uğurlayacaklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti: