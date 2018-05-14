HABER

Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

2017-2018 akademik yılında mezun olan 4 bin öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı

Gümüşhane Üniversitesi'nde 2017-2018 akademik yılında mezun olan 4 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri kutladı.

Öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyen Memiş, "Mezun olduktan sonra her şey bitmiyor. Onun için çalışmalarınıza devam edin. Ben, sizin Gümüşhane'nin gönüllü elçileri olduğunuzu düşünüyorum. Bizler Gümüşhane için ne söylersek söyleyelim, sizlerin söylediği kadar önemli olmaz. Türkiye'nin doğal güzellikleri açısından en zengin ilinde eğitim gördünüz. Bu nedenle sizler hem gönül hem de turizm elçilerimizsiniz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise Gümüşhane Üniversitesinin 2 enstitü, 20 yüksek lisans programı, 6 doktora programı, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksek okulu, 7 araştırma ve uygulama merkezine sahip olduğunu söyledi.

Gelişen ve geliştiren bir üniversite olarak bugün itibarıyla 4 bin öğrenciyi uğurlayacaklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Sizlerden geleceğe yönelik beklentilerimiz var. Sizler için asıl hayat bundan sonra başlıyor. Şimdiye kadar öğrenciydiniz ve ailelerinizin büyük fedakarlıkları ile bu noktaya geldiniz ama bu bir son değil, bir başlangıçtır. Sizlerden şimdiye kadar çalışmadığınız kadar çalışmanızı istiyorum. Yaş olarak, zihin olarak, beyin olarak, beden olarak en çok çalışıp üretecek yaştasınız. Bir süre sonra isteseniz de çalışamayacaksınız. Onun için bundan sonra çok çalışmanızı istiyorum."

Törende mezun öğrenciler adına dönem birincisi Zeynep Çevik konuşma yaparak, başarısını ailesiyle paylaştığını söyledi.

Kendisine her konuda destek olan babası ve annesine minnet duygularını ifade eden Çevik, konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edilen tören, öğrencilerin hep bir ağızdan yemin etmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Törene, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Öğretmen skandalının görüntüleri ortaya çıktıÖğretmen skandalının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Mezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündülerMezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akademik yıl gümüşhane üniversitesi mezuniyet öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs için koşacaklar

19 Mayıs için koşacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.