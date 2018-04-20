Gümüşhane Üniversitesi’nin Süleymaniye Mahallesi ofisi açıldı

Gümüşhane’nin tarihi Süleymaniye Mahallesinde Akagün ailesi tarafından bağışlanan ve İl Özel İdaresi tarafından restore ettirilerek Gümüşhane Üniversitesine tahsis edilen Rektörlük ofisi olarak hizmet verecek olan tarihi konak törenle hizmete açıldı.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesinde Akagün ailesine ait tarihi Eskicioğlu konağı İl Özel İdaresi’ne hibe edildikten sonra kurum tarafından DOKA desteğiyle aslına uygun olarak restore ettirilmişti.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı ofislerinin Süleymaniye Mahallesindeki tarihi binalarda hizmete girmesinin ardından Gümüşhane Üniversitesi’nin de mahallede olması için üniversiteye tahsis edilen konak için açılış töreni düzenlendi.

“Süleymaniye Türkiye’de ki hoşgörü merkezlerinden birisi”

Konağı hibe eden Akagün ailesinin temsilcilerinden Dr. Metin Akagün ve diğer aile bireylerinin de katıldığı törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Süleymaniye Mahallesinde bir tarih ve yaşanmışlık olduğunu ve burayı çok önemsediklerini belirterek, “Türkiye’de ki hoşgörü merkezlerinden birisi olarak değerlendiriyoruz burayı. Burayla ilgili hedeflerimiz, hayallerimiz ve harcamalarımız var devlet olarak. Adeta Safranbolu, Beypazarı gibi hayal ediyoruz burayı. Buranın özgün mimari dokusuna uygun şekilde harcamalar yapıyoruz. Burada sadece devlet var henüz. Özel sektörün de buraya gelmesi lazım. Biz devlet olarak yolunu yaptık. Buraya kadar doğalgaz geldi. Butik otel ihalesini de haftaya yapıyoruz. Buraya devlet 20 milyona yakın yatırım yaptı” dedi.