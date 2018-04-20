Gümüşhane Üniversitesi’nin Süleymaniye Mahallesi ofisi açıldı

Gümüşhane’nin tarihi Süleymaniye Mahallesinde Akagün ailesi tarafından bağışlanan ve İl Özel İdaresi tarafından restore ettirilerek Gümüşhane Üniversitesine tahsis edilen Rektörlük ofisi olarak hizmet verecek olan tarihi konak törenle hizmete açıldı.
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesinde Akagün ailesine ait tarihi Eskicioğlu konağı İl Özel İdaresi’ne hibe edildikten sonra kurum tarafından DOKA desteğiyle aslına uygun olarak restore ettirilmişti.
Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı ofislerinin Süleymaniye Mahallesindeki tarihi binalarda hizmete girmesinin ardından Gümüşhane Üniversitesi’nin de mahallede olması için üniversiteye tahsis edilen konak için açılış töreni düzenlendi.
“Süleymaniye Türkiye’de ki hoşgörü merkezlerinden birisi”
Konağı hibe eden Akagün ailesinin temsilcilerinden Dr. Metin Akagün ve diğer aile bireylerinin de katıldığı törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Süleymaniye Mahallesinde bir tarih ve yaşanmışlık olduğunu ve burayı çok önemsediklerini belirterek, “Türkiye’de ki hoşgörü merkezlerinden birisi olarak değerlendiriyoruz burayı. Burayla ilgili hedeflerimiz, hayallerimiz ve harcamalarımız var devlet olarak. Adeta Safranbolu, Beypazarı gibi hayal ediyoruz burayı. Buranın özgün mimari dokusuna uygun şekilde harcamalar yapıyoruz. Burada sadece devlet var henüz. Özel sektörün de buraya gelmesi lazım. Biz devlet olarak yolunu yaptık. Buraya kadar doğalgaz geldi. Butik otel ihalesini de haftaya yapıyoruz. Buraya devlet 20 milyona yakın yatırım yaptı” dedi.
“Süleymaniye’de tarih, kültür ve kış sporlarının bir arada olduğunu göreceksiniz”
Önümüzdeki günlerde tarihi mahallenin bitişiğindeki kayak merkeziyle ilgili Gümüşhane’nin 50 yıllık hayalini de gerçekleştireceklerini ifade eden Vali Memiş, “Yaklaşık bin 600 metrelik telesiyejin tahsisini aldık bakanlıktan. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp montajına başlayacağız. Tarih, kültür ve kış sporlarının bir arada olduğunu göreceksiniz. Hep güzel işler yapıyoruz. Biz burayı Valilik olarak değerlendirebilirdik. Gümüşhane’nin en önemli değerlerinden birisi Gümüşhane Üniversitesi. Biz bu konağa yaklaşık 850 bin lira para harcadık ve bedelsiz olarak Gümüşhane Üniversitesine verdik. Buradaki çalışmalarımız artarak devam edecek. Gümüşhane’nin geleceği var” diye konuştu.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de hem Valilik hem Belediye olarak Süleymaniye Mahallesinde ofis açtıklarını, üniversitenin de buraya gelmesinin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, “Süleymaniye inşallah daha da gelişecek” dedi.
“Konağın devamı niteliğinde maden müzesini de açacağız burada”
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek de sivil mimarinin en güzel örneklerini konakların oluşturduğuna değinerek, “Ben göreve geldikten sonra Valimiz böyle bir konağın Rektörlük ofisi olarak değerlendirilmesini istediğinde müteşekkir olduk. İl Özel İdaresi vasıtasıyla bu tarihi konak tekrar ayağa kaldırıldığı için Valimize ve Özel İdaremize çok teşekkür ediyorum. Bu konağın devamı niteliğinde maden müzesini de açacağız burada” diye konuştu.
Konağı hibe eden Dr. Metin Akagün ise Süleymaniye mahallesinde Türkler, Rumlar ve Ermenilerin yüzyıllar boyunca burada iç içe, kardeşçe yaşadıklarını belirterek, “Yıllarca harabe halindeydi burası. Şimdi Valimiz, Belediye Başkanımız ve Rektörümüz el ele verdiler. Buraların bir turizm merkezi haline getirilmesinden çok mutluyuz. Gümüşhane’nin dağları, taşları itibariyle bir müzedir. Burada bir maden müzesi ve maden araştırma laboratuvarı kurulmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Akagün ailesine plaket takdiminin ardından kurdele kesimiyle konağın açılış gerçekleştirilirken, davetliler daha sonra konakta incelemelerde bulundu.
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