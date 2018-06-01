HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gümüşhane yaylaları huzur vadediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de kendine has evleri ve bakir güzellikleriyle oksijen deposu yaylalar, yeşile bürünen eşsiz yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor - İlkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan yaylalardaki rengarenk çiçekler, seyrine doyumsuz güzellik sunuyor - Gümüşhane Valisi Okay Memiş: "Bilinenin aksine, Doğu Karadeniz'de en fazla yaylaya sahip olan il Gümüşhane. Karadenizli hemşehrilerimizin kullanmış olduğu yaylaların bir çoğu, aslında mülki taksimatta Gümüşhane'ye bağlı"

VEYSEL KARA - Gümüşhane'de, yeşilin binbir tonu arasında bulunan kendine has evleri ve bakir güzellikleriyle yaz mevsimine hazırlanan yaylalar, ziyaretçilerine huzur vadediyor.

Bölgenin iç kesimlerinde yer alan ve ilkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan Gümüşhane yaylalarında, doğanın güzelliğine, yayla çiçekleri ve papatyaların seyrine doyumsuz görüntüleri eşlik ediyor.

Mülki sınırlarındaki Kadırga, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli, Güvende, Zigana ve Sorayna gibi meşhur yaylalara sahip Gümüşhane, 430 ile Doğu Karadeniz'in en fazla yaylaya sahip ili konumunda bulunuyor.

Kentin yüzölçümünün 169 bin 733 hektarlık alanını kaplayan yaylalar, kent insanının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar tarafından da hayvancılık amacıyla ve yazlık olarak kullanılıyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane yaylalarının muhteşem bir coğrafya ve büyüleyici güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de 320 köy, 430 yayla bulunduğunu belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Bilinenin aksine, Doğu Karadeniz'de en fazla yaylaya sahip olan il, Gümüşhane. Karadenizli hemşehrilerimizin kullanmış olduğu yaylaların bir çoğu, aslında, mülki taksimatta Gümüşhane'ye bağlı. Zigana Dağı, Kadırga, Erikbeli, Güvende, Kazıkbeli, Harmancık, Limni, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli ve Güvende gibi mülki sınırlarımızdaki yaylalarımız, Gümüşhanelilerin yanı sıra Trabzonlu ve Giresunlu hemşehrilerimizce de ortak kullanılıyor."

Yaylalarda turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda altyapı sorunlarının önemli bir kısmını çözüme kavuşturduklarını aktaran Memiş, "Yollarımızın standartlarını yükselttik. Yükseltmeye de devam ediyoruz. Bu yaylalarımız, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir doğa var. Çok bakir bir bölge." dedi.

- "81 milyon vatandaşımızı bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyoruz"

Memiş, bölgede yürütülen Yeşil Yol projesinin, yayla turizmine büyük katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Hakikaten yapılan büyük altyapı yatırımlarıyla daha ulaşılabilir yaylalarımız var. Yeşil Yol projeleri sayesinde turizme daha hazır bir iliz. Kentimizde, 2017 yılında neredeyse 300 bin turist ağırladık. Bu yılki hedefimiz, en az 500 bin turisti ağırlamak. Günübirlik tesislerimizle, toplamda 50 bin turist hedefliyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlere Doğu Karadeniz'i, özellikle de Gümüşhane yaylalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, ziyaretçilerin coğrafyada bulabilecekleri güzelliklere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Doğaseverler, hayatında görmediği doğal güzellikleri bulur, hayatında görüp görebileceği en güzel bitki, flora, fauna örtüsü ve endemik bitkileri bulur, muhteşem bir doğa bulur, bir o kadar doğayla uyumlu, misafirperver insanları bulur, Türkiye'de katkısız en lezzetli kuzu eti yiyeceği yeri bulur. Büyük şehirlerde görmüş oldukları kasaplardan çok daha meşhur kasaplarımız var. Biz, 81 milyon vatandaşımızı bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyoruz. Geldiklerinde çok etkilenecek ve büyülenecekler. İl merkezinde açılan 5 yıldızlı otelimizle, turizme çok daha hazır Gümüşhane var."

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Sualtı Dünyası'na ziyaretçi akınıSualtı Dünyası'na ziyaretçi akını
Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyorAyvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz yaylaları gümüşhane Gümüşhane Valisi Okay Memiş yayla turizmi

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Nurettin Canikli: Bizans oyunlarının yeni versiyonları...

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.