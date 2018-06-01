Gümüşhane yaylaları huzur vadediyor

"Bilinenin aksine, Doğu Karadeniz'de en fazla yaylaya sahip olan il, Gümüşhane. Karadenizli hemşehrilerimizin kullanmış olduğu yaylaların bir çoğu, aslında, mülki taksimatta Gümüşhane'ye bağlı. Zigana Dağı, Kadırga, Erikbeli, Güvende, Kazıkbeli, Harmancık, Limni, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli ve Güvende gibi mülki sınırlarımızdaki yaylalarımız, Gümüşhanelilerin yanı sıra Trabzonlu ve Giresunlu hemşehrilerimizce de ortak kullanılıyor."

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane yaylalarının muhteşem bir coğrafya ve büyüleyici güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kentin yüzölçümünün 169 bin 733 hektarlık alanını kaplayan yaylalar, kent insanının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar tarafından da hayvancılık amacıyla ve yazlık olarak kullanılıyor.

Mülki sınırlarındaki Kadırga, Taşköprü, Camiboğazı, Kazıkbeli, Güvende, Zigana ve Sorayna gibi meşhur yaylalara sahip Gümüşhane, 430 ile Doğu Karadeniz'in en fazla yaylaya sahip ili konumunda bulunuyor.

Yaylalarda turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda altyapı sorunlarının önemli bir kısmını çözüme kavuşturduklarını aktaran Memiş, "Yollarımızın standartlarını yükselttik. Yükseltmeye de devam ediyoruz. Bu yaylalarımız, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir doğa var. Çok bakir bir bölge." dedi.

- "81 milyon vatandaşımızı bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyoruz"

Memiş, bölgede yürütülen Yeşil Yol projesinin, yayla turizmine büyük katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Hakikaten yapılan büyük altyapı yatırımlarıyla daha ulaşılabilir yaylalarımız var. Yeşil Yol projeleri sayesinde turizme daha hazır bir iliz. Kentimizde, 2017 yılında neredeyse 300 bin turist ağırladık. Bu yılki hedefimiz, en az 500 bin turisti ağırlamak. Günübirlik tesislerimizle, toplamda 50 bin turist hedefliyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlere Doğu Karadeniz'i, özellikle de Gümüşhane yaylalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, ziyaretçilerin coğrafyada bulabilecekleri güzelliklere ilişkin şu bilgileri aktardı: