Gümüşhane’de 25 milyon liralık KÖYDES ödeneği

Gümüşhane’de Vali Okay Memiş başkanlığında 2018 yılı KÖYDES Projesi İl Tahsisat Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ve İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin 2018 yılı KÖYDES ödeneğinin bir önceki yıla göre yüzde 67’lik bir artışla 25 milyon 82 bin 133 lira olarak belirlendiğini kaydeden Vali Memiş, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı doğrultusunda içme suyu, yol, atık su ve küçük ölçekli sulama projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yıl ki hedeflerini Türkiye rekoru sayılabilecek şekilde asfalt yapmak olarak belirlediklerini ifade eden Vali Memiş, “Birinci önceliğimiz içme suyudur. Sağlıklı ve içilebilir su temin etmek, yoldan ve diğer hususlardan daha önemlidir. Gümüşhane olarak içme suyu açısından şebekesi olmayan köyümüz yok. Eğer bu konuda eksiklik varsa önceliğimiz kesinlikle o olacak. İçme suyundan sonra devlet olarak yapmamız gereken en önemli kamu hizmeti ise yol. Toplamda 4 bin kilometreyi aşan bir yol ağımız var. 320 köyümüz, 5 ilçemiz 430 yaylamız var. Kelkit havzasında yol yapım işlerimiz daha kolay ama Harşit havzasında çok sarp bir arazi var. Merkez ilçede durumumuz iyi” dedi.

Türkiye’de bitümlü sıcak karışım asfaltı (BSK) en iyi yapan illerden birisinin Gümüşhane oluğunu ve bu yıl Özel İdare bünyesinde en az 3 ekip kuracaklarını ifade eden Vali Memiş, “Yol bizim için çok önemli. Yol aynı zamanda turizm destinasyonu demek, ulaşım demek. Biz toplamda 200 bine yakın nüfusu olan bir iliz. Fakat başka illerde yaşayan yaklaşık 600-700 bine yakın hemşehrimiz var. Ve bu vatandaşlarımız yazın köylerine geliyor aylarca burada ikamet ediyorlar. Biz onlara da hizmet ediyoruz. Onun için ulaşılabilir yollar çok önemli” diye konuştu.

Devlet-millet işbirliğine de dikkati çekerek ilçe Kaymakamlarından köylere götürdükleri hizmetlere köylüyü de ortak etmelerini isteyen Vali Memiş, daha sonra ilçe ilçe planlanan çalışmalarla ilgili istişare etti.