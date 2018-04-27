Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran baba hakim karşısında

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birini tabanca ile vurarak öldürdüğü, 2'sini yaraladığı iddia edilen baba hakim karşısına çıktı.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan baba Necati Ö. ve avukatı Elmar Bayramoğlu katıldı. Müşteki sanıklardan Necati Ö'nün oğulları Şahin Ö, Recep Ö, Atilla Sait Ö, sanığın akrabası müşteki Naci Ö. hazır bulundu.
Kimlik tespitinin ardından ifadesi alınan Necati Ö, 2 yıldır eşiyle ayrı yaşadığını ve oğullarıyla aynı binada bulunan kendi dairesinde hayatını sürdürdüğünü söyledi.
Olay gecesi oğullarının küfür ederek evinin kapısını kırmaya çalıştığını iddia eden Necati Ö, "Oğullarımdan birisi evimin giriş kapısına balyozla vurmaya başladı. Bu olayı mutfağın penceresinden başımı uzatarak gördüm. Birinin elinde balyoz vardı. Onun peşine diğeri elinde tüfekle geldi. Beni pencerede görünce tüfeği bana doğrulttu. Ben kaçınca kapıya doğru ateş açtı." dedi.
Necati Ö, oğulları eve girmeye çalışırken tabancasıyla pencereden bahçeye doğru ateş ettiğini öne sürerek, amacının oğullarını korkutmak olduğunu iddia etti.
Müşteki sanık oğul Atilla Sait Ö. de babasıyla konuşmak için evine gittiklerini ifade ederek, şunları aktardı:
"Olay sırasında Hicabi ağabeyim 'Dur, geliyor bizi vuracak.' diyerek merdiven boşluğundan kapıya doğru ateş açtı. Ağabeyim tüfekle ateş açtıktan sonra Necati Ö. tekrar mutfağın penceresinden ateş açmaya devam etti. Evde halam da vardı. Onlara babamı durdurmalarını söylemek için arka balkonun kapısına yöneldim. Bu sırada vurularak yere düştüm."
Diğer tanık ve müştekilerin ardından savunma yapan sanık avukatı Bayramoğlu, müvekkilinin haksız bir saldırıya uğradığını öne sürdü.
Necati Ö'nün kasten öldürme niyetinin olmadığına, öyle bir niyeti olduğu takdirde bu eylemi rahatlıkla tamamlayabileceğinin açık olduğuna dikkati çeken Bayramoğlu, müvekkilinin ceza evinde kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.
Mahkeme heyeti ise "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "korku ve panik yaratacak şekilde ateş açma" suçlarından da çeşitli miktarlarda hapsi istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Gümüşhane'de 4 Ekim 2017'de gerçekleşen olayda, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Necati Ö. (68), tartıştığı oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö'yü (44) tabancayla ateş ederek yaralamış, Hicabi Ö. kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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