Gümüşhane’de 42. Turizm Haftası kutlanıyor

Ülke genelinde 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 42.düzenlenen Turizm Haftası, Gümüşhane’de gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Sema Doğan Parkında düzenlenen açılış programı Belediye Başkanlığı Mehteran takımının gösterisiyle başladı.

“Flora fauna açısından Allah’ın bahşettiği çok değerli bir güzergahtayız”

Gümüşhane Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım filminin izlettirilmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Burada konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane’nin kalkınmasında turizm, madencilik ve tarım ve hayvancılık olmak üzere 3 sac ayağı olduğunu belirterek, “Biz madenci kentiyiz. Bu havza bin yıldır değerli madenleri işlenen bir yer. Ama bir o kadar değerli şekilde de coğrafyasıyla, doğa turizmiyle de son derece değerli bir ilde yaşıyoruz. Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya geçişte endemik bitkilerin, muhteşem yaylaların, flora fauna açısından Allah’ın bahşettiği çok değerli bir güzergahtayız” dedi.

“Bu alanda rekabet çok yüksek, eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz”

Turizmden pay almak için altyapının yeterince yapılıp standartların yükseltilmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Memiş, “Standartlarınızı yükseltmezseniz bir gelen bir daha gelmez. Bu alanda rekabet çok yüksek. Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu pastadan biraz daha pay almak istiyoruz. Doğal açıdan müthiş güzellikteki merkezlere gelenleri kent merkezine getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Limni gölü, Zigana dağı, Karaca Mağarası, Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Tomara Şelalesi ve Satala Antik Kentinde yapılan çalışmalardan bahseden Vali Memiş, “Buralara gelen insanları kent merkezimize de getirmek istiyoruz. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan yollarda başarılı çalışmalar yapan İl Özel İdaresi’nin Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve ekibini özellikle tebrik eden Vali Memiş, “Gümüşhane’nin turizm açısından en büyük zenginliği insan kaynağı. Bizim derdimiz burada eksik olanlar neyse, kentin ihtiyaçları neyse oralara kanalize olduk. Geleceğe umutla bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 ayrı noktaya gelen 300 bin turisti ağırladık” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise konuşmasında şehirde her noktada ses getirmeye başladıklarını belirterek, Gümüşhane’nin gelişip büyüdüğünü ve turizmde de çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş de konuşmasında Gümüşhane coğrafyasında turizm arzını tarihi kültür varlıkları mirasları, doğal güzellikler ve yöresel yaşam kültürü olarak üç ana başlıkta sunduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu öğrencisi Hanife Sultan Koç, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmasında Arzular Ortaokulu öğrencisi Enes Korkmaz, ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Edanur Ceylan birinci oldu.

Bakanlık tarafından Zigana köyünde düzenlenen “ev pansiyonculuğu” kursuna katılarak sertifika almaya hak kazananların belgelerinin verilmesinin ardından Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösterisini sundu.

Programda Kürtün ilçesine bağlı Kızılot köyünden 81 yaşındaki Hüseyin Genç kemençesiyle katılımcıları horona kaldırırken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde derleme ve çalgı kültürü üzerine araştırmalar yapan Giresun Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Emrah Kaya da kaybolmaya yüz tutmuş çalgıları da gün yüzüne çıkartmak için yaptığı çalışmalar kapsamında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş Beldesinde yaşayan Yakup Demir’den öğrendiği ve ses rengi olarak mey, zurna ve sipsi seslerine benzeyen çalgı olan “Gevreyik Düdüğünü” icra etti.

Etkinlik fotoğraf sergisinin gezilmesi ve ikramla sona erdi. Hafta kapsamında aynı mekanda akşam saatlerinde Gümüşhane Türküleri konseri, Gümüşhane Üniversitesi ve Turizm Lisesinde sunumlar ve Mayıs ayı içerisinde şehrin turistik bölgelerine gezi programları gerçekleştirilecek.

Programa Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Garnizon Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.