Gümüşhane’de 54.Kütüphane Haftası kutlandı

Ülke genelinde ‘Yeni nesil çocuklar, yeni nesi kütüphaneler’ konulu 54.Kütüphane Haftası Gümüşhane’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen kutlama programında protokol konuşmaları ve ödül töreninin yanısıra kitap sergisi açılışı ve ‘81 ilde kitap okuyoruz’ etkinliği kapsamında ‘okumak değiştirir’ sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ali Arıkan, kitap okumanın faydalarının saymakla bitirilemeyeceğini belirterek, “Okuyan insanların ufku açılır ve olaylara farklı yönlerden bakabilen bir kişiliğinizin olmasını sağlar. Yeni kütüphanelerde sizler için her şey düşünülüyor. Burada daha çok vakit geçirmek sizler için çok yararlı olacaktır. Kendi aklını kullanabilen bireyler yetiştirmek açısından çok büyük faydası olacaktır. Kitaplar sizlere olgunlaşmayı hızlı bir şekilde sağlıyor biz sizleri faydalı mevkilerde ve alanlarda bulunmanızı istiyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ise önümüzdeki günlerde mevcut kütüphanenin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını belirterek, “Aile bireyleriyle kütüphanelere gelen çocukların tüm zamanını geçirebilecek yeni kütüphaneler gelişmeye başladı. Tamamıyla yaşam merkezi olması amaçlanıyor. Yeni nesil kütüphanelerde cep sineması, konferans salonu, kafeler, mescitler, okuma salonları, internet salonu yer alıyor” diye konuştu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sünmani Akhan da kütüphaneden günde 200, yılda ise 35 bin okuyucunun faydalandığını, 2017 yılı sonu itibariyle 49 bin 337 kitap, 153 süreli yayın, 238 kitap dışı materyalleriyle hizmet verdiklerini söyledi.

Ödünç kitap servisinden en fazla yararlananlara ödüllerinin verilmesinin ardından program kitap sergisi açılışı ve okuma etkinliği ile son buldu.