Gümüşhane’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi

Gümüşhane’de Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında ‘57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gümüşhane Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programda ilk olarak Kemaliye Camii’nde İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından ’Çanakkale ve Şahadet’ konulu vaaz verildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından, cami çıkışında programa katılanlara 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan yarma buğday çorbası ikram edilirken 57. Alay’ın cepheye gidişini temsilen Zafer Meydanı üzerinden Emirler Mezarlığı’na kadar kortej halinde katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla ’vefa yürüyüşü’ gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşı’nda şehit olan tüm şehitler başta olmak üzere Emirler Mezarlığında bulunan şehitler için kabirleri başında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İl Müftüsü Ercan Aksu, KYK İl Müdürü Mücahit Atalay, Ticaret Müdürü Mürsel Yaşar, protokol mensupları ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.