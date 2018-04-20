HABER

Gümüşhane'de 'apartman cami'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de yapımı süren cami inşaatı, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor.

Gümüşhane'de 'apartman cami'

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) - GÜMÜŞHANE’de yapımı süren cami inşaatı, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 7 katlı apartman görünümlü cami inşaatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Oltanbey Mahallesi’nde yapımı devam eden Gümüşhane Diyanet Vakfı Cami ve Külliyesi inşaatı, ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İnşaat halindeki 7 katlı cami, sosyal medya da gündem oldu. Fotoğrafı paylaşılan camiye ‘apartman cami’ benzetmesi yapıldı. Caminin alt katlarının kurs ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtildi. Çevre sakinleri de cami mimarisinin dikkat çektiğini belirtti.
Caminin yapımını üstlenen yetklililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'de 'apartman cami'Gümüşhane'de 'apartman cami'Gümüşhane'de 'apartman cami'Gümüşhane'de 'apartman cami'

CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
THY'den yolculara erken seçim müjdesiTHY'den yolculara erken seçim müjdesi
Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.