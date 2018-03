Gümüşhane’de arıcılara 2 bin 500 polen tuzaklı kovan altlığı daha dağıtıldı

Gümüşhane’de 102 arıcıya 2 bin 500 adet polen tuzaklı kovan altığı dağıtıldı. 120 bin TL bütçeli projenin maliyetinin yarısı devletten yarısı da üreticiden karşılandı.

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Arı Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında kurum bahçesinde tören düzenlendi.

Etkinliğe katılan ve üreticilere polen tuzaklı kovan altlıklarını dağıtan Gümüşhane Valisi Okay Memiş yaptığı konuşmada endemik bitki cenneti olan Gümüşhane’deki bazı noktalarda en az Anzer balı kadar kaliteli bal üretecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Vali Memiş, “Tarım teşkilatımız güzel işlere imza atıyor. Bu tür desteklerimiz devam edecek. İşimizi iyi yapmaya çalışıyor, bütün kamu hizmetlerinden Gümüşhanelileri faydalandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Tarımsal kalkınmayı başaramamış ülkelerin sanayileşmesinin de mümkün olmadığının altını çizen Vali Memiş, “Sanayileşmiş ülkelerin hepsi tarımsal açıdan da çok iyi. Sanayileşmek için tarım ve hayvancılığın iyi olması lazım. Eğer tarım ve hayvancılık iyi değilse sanayileşmek te mümkün değil. Anadolu coğrafyası insanlığın ilk tarımı yaptığı yer. Atalarımızdan aldığımız mirasla bu işi yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ise yaklaşık 65 bin kovanla yıllık 800 ton bal üretimi yapılan Gümüşhane’nin arıcılık noktasında Türkiye’de iyi bir noktaya geldiğini belirterek, Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yaptıkları proje kapsamında 2 bin 500 adet polen tuzaklı kovan altlığı ile 4 tona yakın polen üretimi hedeflediklerini ve arıcıların 200 bin liralık gelir elde edeceğini söyledi.

Hem bakanlık hem de yerel kaynaklarla her geçen gün tarımsal hasılanın arttığını ifade eden Birşen, “Tarımsal üretim değerimiz 2014 yılında 500 milyon TL iken bugün gelinen noktada 750 milyon TL’ye çıkmış durumda. Valimizin verdiği destekler Gümüşhane tarımını önemli bir noktaya getirmiştir. Son bir yılda bakanlık ve yerel imkanlarla üreticimize 25 milyon TL’lik bir destek sağlandı” diye konuştu.

Gümüşhane Arı Üreticileri Birliği Başkanı Niyazi Gül de Gümüşhane’nin arıcılıkta çok güzel bir ivme yakaladığını, bugüne kadar 6 bin 300 adet polen tuzaklı kovan altılığı dağıtıldığını, son dağıtılan 2 bin 500 adet altlıkla beraber bu sayının 10 bine yaklaştığını ve bunun ekonomik katkısının da yıllık 15 ton polen olduğunu söyledi.

Gümüşhane’nin arıcılık için coğrafi ve flora zenginliği açısından çok iyi bir şehir olduğunun altını çizen Gül, bunun değerlendirilmesi gerektiğini, üretimde sıkıntı yaşamadıklarını fakat pazarlama boyutunda bazı sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Bunun için hazırladığımız ‘Gümüşhane balının marka yolculuğu’ projesi onaylandı. Valimizin de katkılarıyla İŞGEM’de bal dolum ve paketleme tesisini kurarak pazarlama sorununu da kuracağımız bal evi ve bal stantlarıyla aşacağız. Gümüşhane Üniversitesinden balımızın çeşidini, şeklini ve cinsinin tahlillerini yaparak piyasaya sunulması için çalışmamız var” dedi.

Törende daha sonra protokol üyeleri tarafından üreticilere polen tuzaklı kovan altlığı dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Gül, kurum personeli ve arıcılar katıldı.