Gümüşhane'de ev yangını

Gümüşhane'de bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışan 8 kişi dumandan etkilendi.
Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde oturan Arif Onuk'a ait tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Evin yanındaki binaya da sıçrayan yangını söndürmeye çalışan belde sakinlerinden Süleyman Aslan, Müttefil Türkel, Hakan Aslan, Melek Onuk, Burak Meral, Hakan Şahin, Fazlı Sezgin ve Adem Aslan dumandan etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kelkit Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binada da hasar oluştu.
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