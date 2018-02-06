HABER

Gümüşhane'de FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 18:55 | Son Güncelleme

ByLock kullandığı iddia edilen eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, eski polis memuru, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve sonraki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Mehmet Nizamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden Mehmet Nizamoğlu, beraatini talep etti.

Kısa aranın ardından talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Nizamoğlu'nu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayvan'da korkutan deprem

Tayvan'da korkutan deprem

Ayvacık yıldönümünde yine sallandı

Ayvacık yıldönümünde yine sallandı

Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu

Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu

Bandırma Eti Maden işçilerinden 'pirit' eylemi

Bandırma Eti Maden işçilerinden 'pirit' eylemi

Vekiller, Kütahyalılar’ın taleplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştırdı

Vekiller, Kütahyalılar’ın taleplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştırdı

Milli Takım Kampı Ceylanpınar’da

Milli Takım Kampı Ceylanpınar’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.