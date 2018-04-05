HABER

Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gümüşhane meralarında otlatma verimliliğinin artırılması projesi’ kapsamında 400 adet hayvan içme suyu yalağı (sıvat) daha törenle muhtarlara dağıtıldı.Proje kapsamında merkez ilçede 130 adet sıvat 45 köy muhtarına törenle dağıtılırken, bugüne kadar toplamda 730 adet sıvat dağıtımın gerçekleştirilen proje 2019 yılına kadar devam edecek.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, törende yaptığı konuşmada projenin 2018 yılındaki ilk ayağında il merkezi ve ilçelerde 400 adet sıvatın dağıtımını yaptıklarını kaydetti.Hayvancılıktaki girdilerin yüzde 70’inin yem girdileri olduğunu, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynakların çayır ve mera alanları olduğunu belirten Birşen, amaçlarının yayla, mera alanlarına yerleştirilecek bu sıvatlarla yem verimini artırmak, yem kalitesini yükseltmek, hayvansal ürün miktarını artırmak, hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak, hayvanlarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı korumak olduğunu ifade etti.Dağıtımı yapılan sıvatların meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Birşen, projenin İl ve ilçelerde Gümüşhane hayvancılığına katkı sunması ve hayırlı olması dilekleriyle sıvatların genelde küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı köy ve mahalle muhtarlıklarının istifadesine sunduklarını, buralardaki yayla ve meralarda tesis edileceğini söyledi.Birşen ayrıca 2018-2019 yılı içerisinde Doğu Karadeniz projesi (DOKAP) kapsamında bin adet sıvat yaptırılarak mera ve yaylalarda kullanılmak üzere dağıtımı yapılmasının da planlandığını sözlerine ekledi.Kurum bahçesinde düzenlenen törene Birşen’in yanısıra Şube Müdürleri ve sıvat dağıtımı yapılan köy muhtarları katıldı.

Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gümüşhane meralarında otlatma verimliliğinin artırılması projesi’ kapsamında 400 adet hayvan içme suyu yalağı (sıvat) daha törenle muhtarlara dağıtıldı.
Proje kapsamında merkez ilçede 130 adet sıvat 45 köy muhtarına törenle dağıtılırken, bugüne kadar toplamda 730 adet sıvat dağıtımın gerçekleştirilen proje 2019 yılına kadar devam edecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, törende yaptığı konuşmada projenin 2018 yılındaki ilk ayağında il merkezi ve ilçelerde 400 adet sıvatın dağıtımını yaptıklarını kaydetti.
Hayvancılıktaki girdilerin yüzde 70’inin yem girdileri olduğunu, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynakların çayır ve mera alanları olduğunu belirten Birşen, amaçlarının yayla, mera alanlarına yerleştirilecek bu sıvatlarla yem verimini artırmak, yem kalitesini yükseltmek, hayvansal ürün miktarını artırmak, hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak, hayvanlarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı korumak olduğunu ifade etti.
Dağıtımı yapılan sıvatların meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Birşen, projenin İl ve ilçelerde Gümüşhane hayvancılığına katkı sunması ve hayırlı olması dilekleriyle sıvatların genelde küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı köy ve mahalle muhtarlıklarının istifadesine sunduklarını, buralardaki yayla ve meralarda tesis edileceğini söyledi.
Birşen ayrıca 2018-2019 yılı içerisinde Doğu Karadeniz projesi (DOKAP) kapsamında bin adet sıvat yaptırılarak mera ve yaylalarda kullanılmak üzere dağıtımı yapılmasının da planlandığını sözlerine ekledi.
Kurum bahçesinde düzenlenen törene Birşen’in yanısıra Şube Müdürleri ve sıvat dağıtımı yapılan köy muhtarları katıldı.

Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.