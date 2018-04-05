Gümüşhane’de hayvanlar temiz su içsin diye sıvat dağıtıldı

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gümüşhane meralarında otlatma verimliliğinin artırılması projesi’ kapsamında 400 adet hayvan içme suyu yalağı (sıvat) daha törenle muhtarlara dağıtıldı.

Proje kapsamında merkez ilçede 130 adet sıvat 45 köy muhtarına törenle dağıtılırken, bugüne kadar toplamda 730 adet sıvat dağıtımın gerçekleştirilen proje 2019 yılına kadar devam edecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, törende yaptığı konuşmada projenin 2018 yılındaki ilk ayağında il merkezi ve ilçelerde 400 adet sıvatın dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

Hayvancılıktaki girdilerin yüzde 70’inin yem girdileri olduğunu, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynakların çayır ve mera alanları olduğunu belirten Birşen, amaçlarının yayla, mera alanlarına yerleştirilecek bu sıvatlarla yem verimini artırmak, yem kalitesini yükseltmek, hayvansal ürün miktarını artırmak, hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırmak, hayvanlarımızı bulaşıcı hastalıklara karşı korumak olduğunu ifade etti.

Dağıtımı yapılan sıvatların meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Birşen, projenin İl ve ilçelerde Gümüşhane hayvancılığına katkı sunması ve hayırlı olması dilekleriyle sıvatların genelde küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı köy ve mahalle muhtarlıklarının istifadesine sunduklarını, buralardaki yayla ve meralarda tesis edileceğini söyledi.

Birşen ayrıca 2018-2019 yılı içerisinde Doğu Karadeniz projesi (DOKAP) kapsamında bin adet sıvat yaptırılarak mera ve yaylalarda kullanılmak üzere dağıtımı yapılmasının da planlandığını sözlerine ekledi.

Kurum bahçesinde düzenlenen törene Birşen’in yanısıra Şube Müdürleri ve sıvat dağıtımı yapılan köy muhtarları katıldı.